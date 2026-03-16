Дрон е бил насочен към хотел ''Ал-Рашид'' в центъра на Багдад в понеделник, съобщиха източници от службите за сигурност пред Shafaq News.

Източникът подчертава, че ударът е засегнал горните етажи на хотела. Няма съобщения за жертви. Щетите са ограничени до две превозни средства, паркирани в гаража на хотела, след като части от дрона са паднали върху тях.

Хотелът е дом на дипломатическите мисии на Европейския съюз и Саудитска Арабия. В него са настанени и западни работници, включително служители на петролна компания.

Засега не е ясно кой е отговорен за атаката. Хотелът се намира в Зелената зона, така че не е далеч от посолството на САЩ, което също беше ударено преди по-малко от 48 часа.

Сили за сигурност са били разположени в района веднага след експлозията. Въпреки, че експлозията е причинила само материални щети хората в близките райони са в състояние на паника, според медията.

Атаката идва след поредица от удари през последните няколко дни, насочени към центъра за логистична и дипломатическа поддръжка на посолството на САЩ и международното летище в Багдад.