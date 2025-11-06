ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Драматичен обир на магазин за бижута в Лос Анджелис: Служителка напада крадец, който е насочил пистолет срещу нея
Автор: Николина Александрова 10:48Коментари (0)0
©
Драматичните моменти, които се разиграват в бижутериен магазин в Лос Анджелис, когато в него нахлува група маскирани крадци, са заснети от охранителна камера, предава Fox News 11.

На видеозаписа от събитията в понеделник следобед се вижда как нападателите влизат в магазина и с насочени оръжия изискват от двете служителки да им предадат бижутата.

"Не! Не! Не! Махайте се!“ се чува да им вика една от служителките, докато алармата е задействана по време на грабежа – вторият в магазина за две години.

Според дъщерята на собственика, жената "започнала да удря мъжа, за да го прогони“.

Секунди след бягството на крадците се чули изстрели, от които 50-годишен служител по сигурността бил тежко ранен.

Както съобщава полицията в Лос Анджелис, един заподозрян е бил арестуван, а другите двама остават в неизвестност.

Бижутерията работи от 40 години, според собственика, който заявява, че никога не е имал подобни проблеми.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Британското посолство в София отговори на Борисов: Санкциите по "...
17:26 / 05.11.2025
Чуждестранни служби съдействат в мащабна спецоперация у нас
16:48 / 05.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен...
10:59 / 05.11.2025
Земетресение разтърси Гърция, усети се и в Пловдив
09:27 / 05.11.2025
Най-малко седем души загинаха след самолетна катастрофа в САЩ
08:03 / 05.11.2025
Вучич отговори на Радев за опасността от доктрината "Сръбски свят...
21:01 / 04.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
10:21 / 04.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
10:59 / 05.11.2025
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
09:09 / 04.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
САЩ налагат санкции на българи по закона "Магнитски"
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
Бюджет 2026
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: