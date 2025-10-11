ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Цената на кафето расте в цял свят
Според данни на Евростат за последните 12 месеца в Европейския съюз чашата кафе е поскъпнала с около 20%, а в България — с близо 18%, което означава средно с 50 стотинки повече на напитка.
"Цената на чаша кафе в България се определя не само от суровината, но и основно от цената на труда през последната година“, обяснява кафе експертът Йордан Дъбов пред NOVA.
По думите му "между 3 и 4 лева струва добро кафе, 4–5 лева — много добро, а над 6 лева — отлично“.
Германия: Кафе с вкус на инфлация
В Германия, където кафето е част от ежедневната култура, цената се е покачила с 23% спрямо миналата година.
В Дюселдорф кафе "крема“ струва 3,50 евро, еспресото — 2,50 евро, а лате — 5 евро.
Традиционният Kaffeeklatsch — уютът на чаша кафе с парче сладкиш — днес излиза осезаемо по-скъпо.
Франция: Кафе за 1 евро само сутрин
И във Франция инфлацията не подмина ароматното еспресо. За година кафето е поскъпнало с 17%.
Средната цена на чаша в Париж е 2,75 евро, но за да задържат клиентите, някои заведения предлагат промоционално сутрешно кафе за 1 евро.
"Преди с кафето се поръчваше и сокче или сода. Сега хората спестяват — но от кафето не се отказват“, казва Яна, българка, която държи кафене в Ница.
Италия: Еспресото – национална кауза
В Италия цената на кафето е скочила с 22,7%, но остава сред най-ниските в Европа.
"Еспресото е национална храна. В Италия промяна в цената се усеща като удар по традицията“, казва експертът Дъбов.
На крак в бара кафето струва 1,20 евро, а на маса – до 3 евро.
Великобритания: Психологическата граница – 5 паунда
В Обединеното кралство чаша кафе вече излиза 3,35 паунда (около 7,50 лв.) — с близо 80% по-скъпо от миналата година.
"Ако тенденцията продължи, скоро ще достигне 5 паунда – границата, при която клиентите ще се замислят дали да си купят кафе навън“, казва нашият кореспондент от Лондон.
Въпреки това британците не намаляват консумацията – 98 милиона чаши кафе се изпиват всеки ден, повече от традиционния английски чай.
САЩ: Мито за Бразилия и нови навици
В Съединените щати кафето е поскъпнало с 21%. Допълнително натоварване идва от ново мито върху бразилския внос, въведено от администрацията на Тръмп.
"Кафето вече не е просто напитка, а преживяване. Това е все едно торта, смляна на пюре и сложена в чаша“, шеговито обобщава американският кафе експерт Марин Чунов.
Въпреки поскъпването, кафето остава ежедневен ритуал за милиони.
Дали следващото поскъпване ще промени навиците ни — предстои да разберем.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 781
|предишна страница [ 1/131 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Експлозия във военен завод в САЩ, има много загинали, някои са в ...
21:25 / 10.10.2025
Ново силно земетресение 7.4 удари Филипините, очаква се разрушите...
08:05 / 10.10.2025
Нови, строги правила променят пластмасовите бутилки
21:56 / 09.10.2025
Мощно земетресение разтърси съседите
08:07 / 09.10.2025
В Гърция: Стига! Вече просто не издържаме!
12:01 / 07.10.2025
Bloomberg: Близки до Тръмп оказват натиск върху Нобеловия комитет...
11:14 / 05.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Дженифър Анистън: Пътят към бебето беше труден
15:30 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS