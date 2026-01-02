ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Българин за пожара в швейцарски бар: Посетителите са танцували с бутилки с пиротехнически свещи
"Наподобява много на трагедията в "Индиго". Става въпрос за заведение на две нива. Самият пожар е в подземното. По думи на очевидци имало момичета, танцуващи върху раменете на своите приятели, които държали бутилки с пиротехнически свещи. Именно те възпламеняват дървения таван. Изходът бил само един", разказа той.
Църковна служба и бдение се проведоха в памет на загиналите. Президентът на страната нарече тежкия инцидент в курорта Кран Монтана "най-лошия в историята“. Ранените са над 100.
"Ситуацията е изключително тежка. Местната общност е в шок. Има семейства, които не могат да се свържат с децата си, с близките си. Говорим основно за млади хора и тийнейджъри. Хората са в напрегнато очакване, защото все още няма идентификация на телата и никой не може да каже със сигурност кой е загинал и кой – не", каза Иванов.
Барът, в който избухнал пожарът, е добре познато място и съществува от повече от четири десетилетия. "Свързва се с историята на курорта и със ски спорта. Построен е на две нива. В горната част има инсталирани екрани, на които посетителите наблюдават спортни събития. В подземието, където се случва трагедията, има дискотека с капацитет около 300 души. В новогодишната нощ той е бил почти изцяло запълнен", обясни Пламен Иванов.
Сигналът е подаден в 01:28 часа през нощта от хора, които били пред заведението. Реакцията била изключително бърза – за две минути били на място полицаите от Кран Монтана, а веднага след това започват да пристигат пожарни екипи от Сион, Лозана, Берн и дори от Цюрих, който е на повече от два часа път, разказа той.
В спасителната операция се включили и въздушни екипи. "Швейцарската въздушна спасителна служба реагира с 14 хеликоптера. Изпратени са и специализирани самолети – въздушни линейки, които транспортирали най-тежко пострадалите", каза Иванов.
Посетителите на нощното заведение били предимно млади, празнуващи Нова година. Семейства на младежи, празнуващи в курорта, и посолствата на редица държави се опитват да издирят хората, с които няма контакт. Италия обяви, че 16 нейни граждани са в неизвестност. Франция съобщи за 8.
"Работя в Кран Монтана от години. Ресторантите, баровете - всичко е затворено, защото това е трагедия - национална, дори международна. Това са млади хора на възраст между 18 до 22 или най-много до 25 години. Невероятно е тъжно, съсипан съм. Това, което видяхме, беше като филм на ужасите. Нещо, което виждаш само в киното", споделя Илхан Ашур.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 9
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Идентифицираха първата жертва от пожара в швейцарския ски курорт
11:28 / 02.01.2026
Истински транспортен кошмар на границата ни с Гърция
08:55 / 02.01.2026
Таяни: Пожарът, който уби над 40 души в Швейцария, вероятно е пр...
16:21 / 01.01.2026
Най-малко 40 души са загиналите при пожара в бар в Швейцария
12:34 / 01.01.2026
BBC: България, най-бедната страна в ЕС, изпревари Полша, Чехия и ...
10:51 / 01.01.2026
Руското министерство на отбраната показа украински дрон, участвал...
12:40 / 31.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS