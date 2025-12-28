ИЗПРАТИ НОВИНА
Броят на милиардерите в световен мащаб се е увеличил
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:15
©
Броят на милиардерите в долари в световен мащаб се е увеличил с почти 9% през 2025 година до 2919 човека, като по-голямата част от тях са натрупали богатството си сами, а не са го наследили, се казва в проучване на швейцарската банка UBS.

По данни на банката, към края на 2025 година в света има 2919 милиардери в долари, което е увеличение с 237 души, или с 8,8%, спрямо края на 2024 година.

При това, огромната част от свръхбогатите в света, или над 70% са милиардери, които сами за изградили и постигнали огромното си имотно и/или финансово състояние - тези, които са натрупали богатството си сами са 2059 в сравнение с 1877 през 2024 година. Наследилите огромни богатства са 860 човека към края на 2025 г., в сравнение с 805 през 2024 година.

"На фона на общото покачване на цените на технологичните акции и на финансовите активи, въпреки волатилността на пазарите, общото богатство на милиардерите в света достигна нов максимум. Тяхното съвкупно богатство се е увеличило до 15,8 трилиона долара, т.е. с 13% за 12 месеца - основно благодарение на растежа на финансовото състояние на съществуващите технологични милиардери, както и появата на нови милиардери в други сектори", пише в обзора си UBS, цитиран от money.bg.

Водещи в света региони по броя на милиардерите там сега са Северна и Южна Америка - техният брой за година се е увеличил с 8,1% до 1052, като 924 от тях живеят в Съединените щати. Богатството на милиардерите на американския континент е нараснало с 15,5% през 2025 година, до общо 7,5 трилиона долара.

Следва по брой милиардери Азиатско-Тихоокеанският регион, като свръхбогатите там се увеличават през 2025 г. с 5,6%, до 1036. По-конкретно, най-голям брой свръхбогати в региона има в Китай (597) и Индия (188). Богатството им се е увеличило с 11,1%, до общо 4,2 трилиона долара.

В Западна Европа през 2025 г. броят на милиардерите отбелязва нарастване с 10,5% до 547 души, като най-голям брой са от Германия (156) и Великобритания (91). Общото богатство на западноевропейските милиардери достига 2,9 трилиона долара (увеличение с 6,7% за година).

В Близкия изток и Африка, според данните на UBS, броят и богатството на милиардерите са най-малки спрямо изброените региони, но пък бележат най-голямо нарастване през 2025 година. Към края на 2025 година там има 91 свръхбогати лица, което е с 26,4% повече спрямо предходната година. Общото им богатството се е увеличило с 34%, до 454,5 милиарда долара.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

