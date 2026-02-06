ЗАРЕЖДАНЕ...
|Братът на Епстийн твърди, че финансистът е бил убит по "заповед на Тръмп"
Изданието припомня, че Тръмп никога не е бил обвиняван по делото, свързано със смъртта на Епстийн, която е квалифицирана като "самоубийство".
Отбелязва се, че в документите на ФБР се съдържат подробности за обаждането на шофьора на лимузина от Далас, който твърди, че е подслушал телефонен разговор на Тръмп през 1995 г., в който се обсъждало "насилие над момиче“, като се споменава името "Джефри“.
На 30 януари Министерството на правосъдието на САЩ публикува нова партида документи по делото Епстийн.
Епстийн бе обвинен, че от 2002 до 2005 г. е организирал посещения в дома си в Ню Йорк и на личния си остров на десетки непълнолетни момичета. Разследващите са установили, че най-младата от тях е била на 14 години. През август 2019 г. финансистът е намерен в безсъзнание в затворническата си килия, но не е успял да бъде спасен.
