ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Белият дом планира да отдели 58 млн. долара за сигурността на държавните служители след убийството на Кърк
Парите ще бъдат добавени към временния бюджет, който трябва да бъде приет до 30 септември, когато изтича действащият закон за разходите.
Така, според агенцията, допълнителните средства ще бъдат насочени към Службата на маршалите на САЩ. Освен това, администрацията на Тръмп подкрепя и увеличаването на финансирането за защита на законодателите в Конгреса.
Говорителят на Камарата на представителите Майк Джонсън заяви, че в момента се провежда "внимателен и всеобхватен преглед на програмата“. Сенатът също разглежда допълнителни мерки за сигурност.
"Трябва да защитим хората, които се кандидатират за държавни постове, иначе никой няма да го направи, и това тежи на сърцата и мислите ни, защото, както знаете, и ние преживяваме травмата от случилото се“, казва Джонсън.
Убийството на Чарли Кърк
От "Фокус" припомняме, че в американския щат Юта по време на политически дебати бе прострелян влиятелният десен активист Чарли Кърк. По-късно Доналд Тръмп съобщи, че той е починал.
Късно вечерта на 11 септември правоохранителните органи задържаха 22-годишния студент Тайлър Джеймс Робинсън по подозрение в убийство. Според Доналд Тръмп, задържането е било било подпомогнато от бащата на Робинсън, който е пастор. Той е убедил сина си да се предаде
|Още по темата:
|общо новини по темата: 10
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Заподозряният за убийството на Чарли Кърк е настанен в специален ...
15:10 / 14.09.2025
Тръмп обяви: Ако НАТО направи това, което казвам, войната ще свър...
15:30 / 13.09.2025
Станциите отчитат силно земетресение на гръцкия остров Крит
13:20 / 13.09.2025
От днес в Гърция солени глоби до 8000 евро
10:56 / 13.09.2025
Мощен трус удари Камчатка, обявена е опасност от цунами
08:15 / 13.09.2025
Бащата на Робинсън първо се изповядал и после издал сина си
21:38 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Разследващи погнаха княгиня Калина
12:47 / 12.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Глобяват масово по Главната
12:37 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS