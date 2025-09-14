ИЗПРАТИ НОВИНА
Белият дом планира да отдели 58 млн. долара за сигурността на държавните служители след убийството на Кърк
Автор: Борислава Благоева 15:45
Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп се обърна към Конгреса с молба да отдели допълнителни 58 млн. долара за засилване на сигурността на държавните служители от изпълнителната и съдебната власт след убийството на политическия активист и блогър Чарли Кърк, съобщава Bloomberg.

Парите ще бъдат добавени към временния бюджет, който трябва да бъде приет до 30 септември, когато изтича действащият закон за разходите.

Така, според агенцията, допълнителните средства ще бъдат насочени към Службата на маршалите на САЩ. Освен това, администрацията на Тръмп подкрепя и увеличаването на финансирането за защита на законодателите в Конгреса.

Говорителят на Камарата на представителите Майк Джонсън заяви, че в момента се провежда "внимателен и всеобхватен преглед на програмата“. Сенатът също разглежда допълнителни мерки за сигурност.

"Трябва да защитим хората, които се кандидатират за държавни постове, иначе никой няма да го направи, и това тежи на сърцата и мислите ни, защото, както знаете, и ние преживяваме травмата от случилото се“, казва Джонсън.

Убийството на Чарли Кърк

От "Фокус" припомняме, че в американския щат Юта по време на политически дебати бе прострелян влиятелният десен активист Чарли Кърк. По-късно Доналд Тръмп съобщи, че той е починал.

Късно вечерта на 11 септември правоохранителните органи задържаха 22-годишния студент Тайлър Джеймс Робинсън по подозрение в убийство. Според Доналд Тръмп, задържането е било било подпомогнато от бащата на Робинсън, който е пастор. Той е убедил сина си да се предаде


