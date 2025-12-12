Банка за сперма е разпространявала генетично рисков донор, близо 200 деца може да са засегнати

© Разследване на разкри сериозни пропуски в работата на една от най-големите в света банки за сперма – Европейската банка за сперма в Дания. В продължение на години институцията е разпространявала семенна течност от донор, носещ рядка и опасна генетична мутация, свързана с висок риск от рак в детска възраст, предава "Дойче Веле".



Според събраните данни с тази сперма са заченати най-малко 197 деца в Европа и извън нея. Част от родителите не са били своевременно информирани за риска – а някои изобщо не са уведомени.



Селин (името е променено) от Париж е една от засегнатите. Дъщеря ѝ, родена чрез изкуствено оплождане с донорска сперма от Дания, се оказва носител на мутацията TP53 – генетичен дефект, който драматично увеличава вероятността от развитие на рак още в детска възраст.



"Чувствам се ужасно виновна. Много ми е тежко да знам, че покрай моето решение за изкуствено оплождане е било наследено нещо, което представлява заплаха за живота на детето ми“, казва Селин.



Белгийската клиника, която е обслужила пациентката, е закупила семенния материал от Европейската банка за сперма. Донорът – регистриран под номер 7069 и псевдонима "Килд“ – е предоставял сперма в продължение на 15 години.



Генетичният тест, извършен през 2023 г., разкрива опасната мутация и банката незабавно блокира донора. Според нормативните изисквания тя е била длъжна да уведоми всички клиники, а те – всички засегнати родители. Но Селин получава информацията едва година и половина по-късно.



"Беше шок. Не мога да повярвам, че в толкова важна сфера може да има подобно аматьорство и некомпетентност“, казва тя.



Подобен е случаят и на Дорте Келерман от Дания. Тя научава за мутацията не от банката за сперма или от клиниката, а от други майки във Фейсбук група на засегнатите семейства.



"Попитах дали има и други, които не са били информирани – оказаха се около половината“, разказва тя.



Според данни на датската здравна служба семенната течност на донора е била изнасяна в поне 13 държави. Банката за сперма отказва да уточни точния брой деца, позовавайки се на защита на личните данни.



Проф. Светлана Лагеркранц, експерт по ракова генетика от Швеция, предупреждава, че подобни случаи изискват спешно действие.



"Много е важно децата да бъдат тествани и родителите да бъдат информирани за рисковете. Имаме програми, които могат да спасят живот“, казва тя.



Френската специалистка по онкогенетика Едвиж Каспер допълва, че някои от засегнатите деца вече са развили различни видове рак, а някои са починали.



Проф. Лагеркранц поставя под въпрос и броя на децата, заченати от един и същ донор:



"Това излиза извън нормалните биологични граници и има огромни последствия.“



В писмено становище Европейската банка за сперма заявява, че донорът е бил тестван според "признати научни процедури и закони“, а властите и клиниките – уведомени в съответствие с нормативните изисквания.



Разследващите журналисти обаче установяват пропуски в комуникацията и липса на последователни процедури в различни страни, което е довело до забавено или липсващо уведомяване на семействата.



Медицински специалисти, групи за самопомощ и инициирани родители настояват за създаването на международен регистър на донорите, както и за въвеждане на глобални ограничения за броя на децата, които един донор може да зачене.



Според тях без ясно разписани правила и строга отговорност случаите като този с донор 7069 могат да се повторят.



А междувременно десетки семейства в Европа чакат отговори – и надежда, че своевременното медицинско наблюдение може да спаси живота на техните деца.