© виж галерията Арестуваха лицето, повредило стъклото на входната врата на българското посолство в Скопие, съобщава МВР на Северна Македония.



Днес в 12:40 ч. на ул. "Кирил и Методий“ в Скопие, полицейски служители от EVR Центъра и Бит Маркет са арестували Ш.А. на 54 години от Скопие за нападението на българското посолство в столицата.



ФОКУС припомня, че на 11 януари 2026 г. Ш.А. е повредил стъклото на входната врата на посолството на Република България в Скопие.



"Безнаказаният говор на омраза има последствия! Безнаказаните нападения срещу български сдружения имат последствия! Днес беше извършено посегателство срещу посолството на в Скопие". Това заявиха от посолството ни в Скопие след извършеното днес нападение.



