|Слави Трифонов гневен на македонците: Точно това заслужавате
Ето какво пише още той:
"Не знам дали знаете, но някакъв човек в Северна Македония се е приближил до входната стъклена врата на българската дипломатическа мисия в Скопие, счупил стъклото и си тръгнал. Има го заснет на охранителните камери. Може би ще си кажете: какво пък толкоз - едно стъкло. Е, да де, ама въпросът не е в счупеното стъкло, а в отношението. Обикновено искаш да счупиш стъклото на този, дето не го харесваш, или пък направо си го мразиш.
Преди много години съм бил в Скопие и никога няма да забравя как се стъписах, когато видях пред българското посолство, на отсрещната стена, огромен надпис с големи черни букви: "БУГАРИ МРЕТЕ". Оттогава досега нищо не се е променило. Много приказки са изприказвани, много опити са направени, и то основно от България, но подобряване на отношението на македонците към нас няма - и това е. "БУГАРИ МРЕТЕ" си стои и македонците не щат да го изтрият.
Ами добре. Като не искате - добре. Мъдрият български народ има подходяща поговорка: "На сила хубост не става". Тогава, щом не щете, вие ще си стоите в Северна Македония, ще гледате глупавите, гнусни черни надписи, ще чупите от време на време по някое стъкло, ще мечтаете скришом да имате български паспорти, ще идвате по възможност на море в Слънчев бряг, ще пращате децата си да учат в България и ще гледате Европейския съюз през крив макарон. Щото, обективно погледнато, вие точно това заслужавате.
Пропуснах да кажа, че през това време аз ще продължавам с огромен кеф да пея български народни песни от Пиринския край", пише още Трифонов.
