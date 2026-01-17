Арестуваха мъж, отправял смъртни заплахи срещу вицепрезидента на САЩ

© Мъж от Ориндж Каунти е арестуван по федерално наказателно обвинение, че е публикувал в Instagram смъртни заплахи срещу вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс по време на посещението му в Disneyland Resort миналата година. Това се посочва в съобщение на министерството на правосъдието на САЩ.



22-годишният Марко Антонио Агуайо от Анахайм е обвинен в заплахи срещу президента и неговите приемници.



Очаква се той да се яви за първи път в съда във вторник (20 януари) в Окръжния съд на САЩ в Санта Ана.



"Този случай е ужасно напомняне за опасностите, пред които са изправени държавните служители от страна на луди престъпници, които биха им навредили“, коментира генералният прокурор Памела Бонди. "Благодарна съм, че моят приятел вицепрезидентът Ванс и семейството му са в безопасност, аплодирам работата на полицията, която доведе до ареста, и ще се погрижа прокурорите да наложат бързо правосъдие.“



"Няма да толерираме престъпни заплахи срещу държавни служители“, заявява първият помощник на прокурора на САЩ Бил Есайли. "Благодарни сме, че вицепрезидентът и семейството му са останали в безопасност по време на посещението си. Нека този случай бъде предупреждение за всеки, който мисли, че може да отправя анонимни заплахи в интернет. Ще ви намерим и ще ви изправим пред правосъдието.“