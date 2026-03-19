NBC.
Засечена е активна дейност от страна на руското разузнаване, китайски киберпрестъпници и други хакери, които използват уязвимост в телефоните без инсталиран обновен софтуер с версията от септември миналата година.
Засечените хакерски приложения се наричат DarkSword и Koruna. Те използват вратички в старите версии на софтуера на iPhone, след което киберпрестъпниците проникват и източват данни като пароли, телефонни номера и дори крипто портфейли. Приложенията навлизат дълбоко в оперативната памет на телефоните и така зложелателите имат достъп до съобщения, избирани номера, записки в календарите и чувствителна здравна информация на потребителите.
Три компании за киберсигурност са открили, че хакерските инструменти се използват от руското разузнаване срещу украинци, от крадци на криптовалути в Китай и срещу хора в Саудитска Арабия, Турция и Малайзия. DarkSword и Koruna могат да проникнат в iPhone през заразен уебсайт без потребителя изобщо да разбере.
Затова от компанията препоръчват на притежателите на iPhone незабавно да обновят софтуера на телефона си.
tekст: Милен Кандарашев
Apple предупреди собствениците на iPhone
