ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Светлин Желев: Изкуственият интелект все по-често влиза в ролята на емоционална опора
По думите му потребителите днес работят основно с т.нар. големи езикови модели, а не с автономен изкуствен интелект. Въпреки това ефектът върху поведението и нагласите може да бъде значителен. "Той не е критичен и често се съгласява с теб. Винаги окуражава, а това на се харесва на хората“, посочи Желев.
Според него тази удобн комуникация може да създаде нереалистични очаквания към общуването в реалния свят. Особено уязвима група са децата. Желев обясни, че съществува риск от затруднения в социалните умения и адаптацията. "Свикваш на изрядна комуникация без конфликт и напрежение“, каза той.
Желев посочи още и ползите от изкуствения интелект. Той е достъпен по всяко време и често предлага точна информация, включително при базови здравни въпроси. Според него това може да облекчи натоварването върху системата, ако се използва разумно и с ясното съзнание за ограниченията му.
По думите му ключът е в баланса между регулация на европейско ниво, прозрачност от страна на компаниите и образование. "Критичното мислене ще бъде решаващо умение през следващите години“, подчерта той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 18
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Случаят "Петрохан": Бащата на Валери Андреев проговори
22:50 / 16.02.2026
Забавяне на делото "Сияна", продължава през април
20:53 / 16.02.2026
Шофьорка се надруса с три вида наркотици, арестуваха я на оживено...
21:37 / 16.02.2026
Кольо Колев: Формацията около Радев има всички шансове да бъде пъ...
20:53 / 16.02.2026
Деян, който откри труповете пред хижата, е отказал да отключи тел...
20:05 / 16.02.2026
Важно съобщение за клиентите на една от най-големите банки у нас
19:25 / 16.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS