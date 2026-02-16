Светлин Желев: Изкуственият интелект все по-често влиза в ролята на емоционална опора

© NOVA NEWS Изкуственият интелект все по-често влиза в ролята на събеседник, съветник и дори емоционална опора. Въпреки че изглежда като удобна алтернатива на човешкия контакт, подобно взаимодействие крие сериозни рискове. Темата коментира главният редактор на Kaldata Светлин Желев пред NOVA NEWS.



По думите му потребителите днес работят основно с т.нар. големи езикови модели, а не с автономен изкуствен интелект. Въпреки това ефектът върху поведението и нагласите може да бъде значителен. "Той не е критичен и често се съгласява с теб. Винаги окуражава, а това на се харесва на хората“, посочи Желев.



Според него тази удобн комуникация може да създаде нереалистични очаквания към общуването в реалния свят. Особено уязвима група са децата. Желев обясни, че съществува риск от затруднения в социалните умения и адаптацията. "Свикваш на изрядна комуникация без конфликт и напрежение“, каза той.



Желев посочи още и ползите от изкуствения интелект. Той е достъпен по всяко време и често предлага точна информация, включително при базови здравни въпроси. Според него това може да облекчи натоварването върху системата, ако се използва разумно и с ясното съзнание за ограниченията му.



По думите му ключът е в баланса между регулация на европейско ниво, прозрачност от страна на компаниите и образование. "Критичното мислене ще бъде решаващо умение през следващите години“, подчерта той.