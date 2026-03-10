Reuters.
Според агенцията Иран използва малки плавателни съдове за тази цел, всеки от които може да превозва две до три мини. Точният брой мини, които Иран притежава, е неизвестен, но може броят им да е между 2000 и 6000 бройки. Тяхното производство вероятно е руско, китайско и иранско.
По-рано информационната агенция Tasnim публикува изявление на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, в което се казва, че "на нито един петролен танкер няма право да преминава през Ормузкия проток без разрешението на Иран“.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.