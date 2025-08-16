ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Американски изтребители ескортираха самолета на Путин
"Американски изтребители придружаваха самолета на руския президент по пътя от Аляска до Русия", се посочва в коментара към видеото.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4622
|предишна страница [ 1/771 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Тръмп: Всички са съгласни!
13:13 / 16.08.2025
Зеленски коментира разговора си с Доналд Тръмп
11:05 / 16.08.2025
Международен журналист: В Аляска е постигнато предварително спора...
11:58 / 16.08.2025
Бивш министър на отбраната: Путин е агресор и военен престъпник
11:40 / 16.08.2025
Определиха България като страна с висок доход
08:59 / 16.08.2025
Путин и Зеленски искат съвместна среща с Доналд Тръмп
08:44 / 16.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
17:33 / 14.08.2025
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Край на жегите за лято 2025
08:28 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS