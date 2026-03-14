След атаката от посолството на САЩ в Багдад се издига дим, съобщава кореспондент на Al Jazeera.  

''Чуват се и сирени за въздушна тревога'', се казва в репортажа.

Според иракски източници на Press TV, радарната система на посолството е била ударена от дрон камикадзе.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна кампания срещу Иран. В отговор Иран предприема удари срещу американски военни обекти в Близкия изток и срещу израелска територия.

Тел Авив заяви, че целта му е да попречи на Техеран да се сдобие с ядрени оръжия. Вашингтон заплаши да унищожи военния потенциал на страната и призова гражданите да свалят режима. Иран изрази готовност да се защити и заяви, че в момента не вижда смисъл във възобновяването на преговорите.