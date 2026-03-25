Администрацията на Тръмп е предложила на Иран план за прекратяване на огъня, състоящ се от 15 точки, съобщи късно във вторник източник, запознат с основните моменти на предложението, докато американските въоръжени сили се готвят да изпратят поне още 1000 войници в подкрепа на около 50 000-те войници, които вече се намират в Близкия изток, предава Associated Press.
Планът е бил предаден на Иран от посредници от Пакистан, които са предложили да бъдат домакини на подновени преговори между Вашингтон и Техеран, според източника, който е говорил при условие за анонимност, тъй като не е бил упълномощен да говори публично.
New York Times беше първият, който съобщи, че планът е бил предаден на ирански официални лица.
Пентагонът също е в процес на разполагане на две подразделения на морската пехота, които ще добавят около 5 000 морски пехотинци и хиляди моряци в региона.
Тези ходове се представят като маневри на Тръмп, за да си осигури "максимална гъвкавост“ относно това, какво ще направи по-нататък, добави източникът.
Израелски официални лица, които са призовавали президентът Доналд Тръмп да продължи войната срещу Иран, са били изненадани от представянето на плана за примирие, коментира източникът.
Белият дом не е отговорил на исканията за коментар.
По-рано през деня Тръмп заяви, че САЩ водят преговори с Иран за прекратяване на войната, докато дипломатическите усилия се засилват и Иран издаде ново предизвикателно изявление.
Междувременно въздушни удари разтърсиха Ислямската република, докато ирански ракети и дронове атакуваха Израел и обекти в целия регион.
