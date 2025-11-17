ЗАРЕЖДАНЕ...
|4.1 по Рихтер до Лефкада
Според Института за геодинамиката към Националната обсерватория в Атина, земетресението е станало в 12:00 часа местно време (съвпада с българското), на 7 км северно от Агиос Никитас, на северозападния бряг на острова, на дълбочина 14,9 км.
Не е съобщено за пострадали или щети.
общо новини по темата: 811
