Васил Василев, по-известен с прякора си Зуека, е български филмов и театрален актьор, комик, телевизионен водещ и художник. От май 2021 г. живее в Испания поради желанието да смени "страната с друга, в която законите се спазват“.

Вчера артистът навърши 61 години, а по този повод каза следното:

Благодаря ви, скъпи приятели, за отношението, за изненадата (Ани ), затова, че сте се организирали абсолютно потайно от мен… В Алтея се заформя КРЪГ.

Направихте ме щастлив! И ме изненадахте! Все по-рядко се случва! Благодаря и на хилядите поздрави,емотикони ,и вся асталная… , които отделихте от времето си за мен!

Щастлив съм! Благодаря ви!