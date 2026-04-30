Васил Василев, по-известен с прякора си Зуека, е български филмов и театрален актьор, комик, телевизионен водещ и художник. От май 2021 г. живее в Испания поради желанието да смени "страната с друга, в която законите се спазват“.

Роден е на 30 април 1965 година в Сливен. Завършва ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Илков през 1992 г. Участва в студентското предаване от началото на 90-те "Ку-ку“, както и в наследника му – "Каналето“. Водил е предаването "Господари на ефира“ и е участвал в сериала "Полицаите от края на града“. Водещ е на "Като две капки вода" и "Маскираният певец“.

С актрисата Нина Димитрова основават театър "Кредо“. Първата им постановка – "Шинел“ (по Гогол) – има повече от 500 представления, играят я на сцената на Театър 199 и по света на осем езика. Двамата с Нина имат една дъщеря.

Получава наградата "Икар“ на Съюза на артистите в България – Специална награда ИКАР за принос в популяризирането на българското театрално изкуство по света (2008).

Стената на славата пред Театър 199 – пано с отпечатъци, послание и шарж на Васил Василев-Зуека и Нина Димитрова.

Има един развод зад гърба си – с журналистката и негова състудентка Румяна Узунова. С актрисата и негова преподавателка Нина Димитрова живеят само на семейни начала. Имат една дъщеря – актрисата и режисьорка Девина Василева.

През 2017 г. сключва брак с Ани Вичева, с която имат син. От 2021 г. живее в Испания и се издържа единствено с рисуване.

