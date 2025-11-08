ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Знойна красавица: Който не ме харесва да не ме гледа!
Атижа и Азис хвърлиха бомба през лятото, като си пускаха снимки как са се награбили в басейн. Затова бяха провъзгласени за новата светска двойка.
"Атижа е момичето, което обикнах в секундата, в която се погледнахме! Съдбата решава, а не ти! Излишно е да се съпротивляваш. За това просто се отдайте на написаното във вселената", написа костинбродския славей в публикацията си тогава.
"Той е истински човек, много грижовен. Имам го като един от най-близките ми хора. Не очаквах нещо такова да ми се случи след "Биг Брадър", призна Атижа.
Като се запознахме, много си паснахме. Бяхме в къщата му на морето. Предложи ми да се снимаме, но аз нямах бански. Тогава казах ок, няма проблем. Когато един човек ти допада, какво да чакаш? Да чакаш месеци да видиш какво ще стане?, смята брадърката.
Тя коментира и отношенията си с Петър от предишния сезон на риалитито. Той е много добро момче, помага във всичко, описа го Атижа.
До себе си силиконката търси мъж, който на външен вид да е висок, да се поддържа, иначе - да е добър, грижовен, емоционален.
Любимец ми е Давид, много е сладък, призна брадърката за сегашните участници от формата.
"Против агресията съм, стреснах се като гледах Иван - то не беше викане, беше много агресивен. Това поведение е защото той е имал тежко детство - израснал е без баща. Може би не е отгледан с достатъчно любов", смята Атижа.
С Мути са работили с един продуцент, писали са си в социалните мрежи преди шоуто, но не е знаела, че ще влиза в Къщата. "Не вярвам в това, в което той се кълне, че не е гей. Той, ако наистина - изживей си го, признай си го, няма лошо в това", препоръча му сексапилната мадама.
След риалитито е започнала голяма промяна в живота й, напуснала е Щатите и се е върнала обратно в България. Ангажирана е с участия и реклами. Ключовото за успеха е да се поставяш в неудобни ситуации, заключва Атижа.
По повод коментарите относно подобренията на задните си части, тя каза: "Не ми пука! Който не ме харесва да не ме гледа!", цитира "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2128
|предишна страница [ 1/355 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Тя е бляскава и на 54
12:01 / 08.11.2025
Албена Денкова проговори за проектите с Максим Стависки
11:12 / 08.11.2025
Мисис Баба: Това дете е мое и само аз мога да го сложа там, къдет...
09:18 / 08.11.2025
Вижте какво казва за всички зодии вашият дневен хороскоп за 8 ное...
06:30 / 08.11.2025
Пловдивски адвокат след посещение в мол: Голям резил, отнесох дос...
15:56 / 07.11.2025
Венета Райкова се завръща на екран
15:49 / 07.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS