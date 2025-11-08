ИЗПРАТИ НОВИНА
Знойна красавица: Който не ме харесва да не ме гледа!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:42
©
С Азис се обичаме! Предложил ми е брак! Това разкритие направи брадърката Атижа в подкаста на "Биг Брадър" "Голямата сестра". По думите й офертата е била по-скоро на шега, но със Славея на попфолка са си говорили за женитба. "Той ме попита защо не се оженим и аз му казах, че няма лошо - ще направим сватба в България и в Америка.

Атижа и Азис хвърлиха бомба през лятото, като си пускаха снимки как са се награбили в басейн. Затова бяха провъзгласени за новата светска двойка.

"Атижа е момичето, което обикнах в секундата, в която се погледнахме! Съдбата решава, а не ти! Излишно е да се съпротивляваш. За това просто се отдайте на написаното във вселената", написа костинбродския славей в публикацията си тогава.

"Той е истински човек, много грижовен. Имам го като един от най-близките ми хора. Не очаквах нещо такова да ми се случи след "Биг Брадър", призна Атижа.

Като се запознахме, много си паснахме. Бяхме в къщата му на морето. Предложи ми да се снимаме, но аз нямах бански. Тогава казах ок, няма проблем. Когато един човек ти допада, какво да чакаш? Да чакаш месеци да видиш какво ще стане?, смята брадърката.

Тя коментира и отношенията си с Петър от предишния сезон на риалитито. Той е много добро момче, помага във всичко, описа го Атижа.

До себе си силиконката търси мъж, който на външен вид да е висок, да се поддържа, иначе - да е добър, грижовен, емоционален.

Любимец ми е Давид, много е сладък, призна брадърката за сегашните участници от формата.

"Против агресията съм, стреснах се като гледах Иван - то не беше викане, беше много агресивен. Това поведение е защото той е имал тежко детство - израснал е без баща. Може би не е отгледан с достатъчно любов", смята Атижа.

С Мути са работили с един продуцент, писали са си в социалните мрежи преди шоуто, но не е знаела, че ще влиза в Къщата. "Не вярвам в това, в което той се кълне, че не е гей. Той, ако наистина - изживей си го, признай си го, няма лошо в това", препоръча му сексапилната мадама.

След риалитито е започнала голяма промяна в живота й, напуснала е Щатите и се е върнала обратно в България. Ангажирана е с участия и реклами. Ключовото за успеха е да се поставяш в неудобни ситуации, заключва Атижа.

По повод коментарите относно подобренията на задните си части, тя каза: "Не ми пука! Който не ме харесва да не ме гледа!", цитира "България Днес".


