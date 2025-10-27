ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Жените да не използват остри предмети днес
Житие на св. мъченик Нестор
Св. мъченик Нестор е момъкът християнин, за когото се говори в житието на св. Димитрий Мироточиви.
Преди да излезе на борба с великана Лий, императорът пожалил неговата младост и го запитал:
- Как смееш да отидеш срещу тоя борец, който е прославен в цял свят?
Нестор отговорил:
- Велика и непобедима е силата на моя Христос!
Като чул името Христово, императорът се разгневил и му заповядал да отиде на борба с Лий.
Момъкът се прекръстил, впуснал се в борба с Лий и го победил. От високия подиум го хвърлил върху копията долу, както той по-рано хвърлял другите и особено невинните християни.
Разярил се императорът. Веднага издал заповед: Нестор да бъде обезглавен. Изложени били две основания: Нестор е християнин. Нестор е убил Лий, любимеца на императора.
На този ден се препоръчва да не се работи, за да не нападат мишки брашното и житото; да не се бърка в брашно и не се дава заем – за предпазване от мишки.
Жените не трябва да използват остри предмети и сечива. Не режат с нож и ножици, не секат дърва, не плетат с куки, не шият с игли – "за да не косят мишките посевите с острите си зъби".
Ако на 27 октомври вали сняг, добре е за пчелите и меда.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Понеделникът е успешен за едни зодии и не съвсем за други, вижте ...
07:00 / 27.10.2025
Гаджето на Рачков: Мили, Митко
17:13 / 26.10.2025
Христо Стоичков излиза на концерт
12:08 / 26.10.2025
Ирина Тенчева: Аз обикнах Иван в най-отвратителния му период, в д...
09:55 / 26.10.2025
Сашка Васева: Бях гола, нахална и млада. Идваха на тълпи - бях ат...
10:24 / 26.10.2025
Родопското одеало – символ или практичност?
09:59 / 26.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев
14:28 / 25.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
Вече е на 59 години
13:40 / 25.10.2025
Георги Тошев тръшна вратата на bTV
14:07 / 25.10.2025
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS