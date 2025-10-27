ИЗПРАТИ НОВИНА
Жените да не използват остри предмети днес
Автор: ИА Фокус 08:03
На 27 октомври църквата почита Свети Нестор, а народните обичаи следват повелите на Мишкин или Мишкин ден. В иконите Св. Нестор обичайно се изобразява като млад мъж с пика в ръка. На този ден се препоръчва да не се работи, за да не нападат мишки брашното и житото; да не се бърка в брашно и не се дава заем – за предпазване от мишки.

Житие на св. мъченик Нестор

Св. мъченик Нестор е момъкът християнин, за когото се говори в житието на св. Димитрий Мироточиви.

Преди да излезе на борба с великана Лий, императорът пожалил неговата младост и го запитал:

- Как смееш да отидеш срещу тоя борец, който е прославен в цял свят?

Нестор отговорил:

- Велика и непобедима е силата на моя Христос!

Като чул името Христово, императорът се разгневил и му заповядал да отиде на борба с Лий.

Момъкът се прекръстил, впуснал се в борба с Лий и го победил. От високия подиум го хвърлил върху копията долу, както той по-рано хвърлял другите и особено невинните християни.

Разярил се императорът. Веднага издал заповед: Нестор да бъде обезглавен. Изложени били две основания: Нестор е християнин. Нестор е убил Лий, любимеца на императора.

Жените не трябва да използват остри предмети и сечива. Не режат с нож и ножици, не секат дърва, не плетат с куки, не шият с игли – "за да не косят мишките посевите с острите си зъби".

