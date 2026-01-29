ИЗПРАТИ НОВИНА
Жената на Брус Уилис: Това е проклятие
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:20
Ема Хеминг, съпругата на Брус Уилис, направи едно от най-искрените си признания досега за тежката битка на актьора с фронтотемпоралната деменция. В емоционален разговор в подкаста Conversations with Cam тя разкрива детайли за състоянието му, които рядко е споделяла публично. 

Брус Уилис беше диагностициран с афазия през 2022 г. – състояние, което засяга способността за комуникация и го принуди да се оттегли от дългогодишната си актьорска кариера. Година по-късно лекарите потвърдиха и диагнозата фронтотемпорална деменция, прогресивно мозъчно заболяване, което засяга поведението, личността, движението и речта.

"Това не е отричане – мозъкът просто не осъзнава“

Ема разкрива, че Брус никога не е осъзнавал, че страда от деменция – нещо често срещано при този тип заболявания.

"Има неврологично състояние, наречено аносогнозия, което се проявява при фронтотемпоралната деменция и други форми на деменция. Мозъкът просто не може да разпознае какво се случва с него“, обяснява тя.

По думите ѝ това често се бърка с отричане: "Хората си мислят, че болният не иска да отиде на лекар, защото отрича проблема. Но това не е отказ или инат – това е част от самото заболяване.“

"Щастлива съм, че той не знае“

Макар думите ѝ да звучат тежко, Ема признава, че в това намира и частица утеха.

"Това е и благословия, и проклятие. Брус никога не направи връзката, че има това заболяване. И честно казано, щастлива съм, че не го осъзнава“, казва тя.

Как се чувства Брус днес?

Ема споделя, че при Брус основният проблем остава комуникацията, а не поведенческите симптоми като агресия или апатия, които често съпътстват този вид деменция. Актьорът е запазил паметта си и разпознава съпругата си и двете им дъщери – 13-годишната Мейбъл и 11-годишната Евелин.

"Той все още присъства - свързва се с нас по свой собствен начин. Не е същото както преди, но е красиво и истинско. Просто е различно“, споделя тя.

Ема е активен защитник на каузата за повече информираност и изследвания, свързани с фронтотемпоралната деменция. През 2025 г. тя издава книгата The Unexpected Journey, в която разказва за тежките решения, които е трябвало да вземе след диагнозата на Брус.

 

Едно от тях е преместването му в отделен дом, където да получава денонощна грижа.

"Брус имаше нужда от тишина и спокойствие. Това означаваше, че дъщерите ни не можеха да канят приятели, да правят преспивания или да играят свободно у дома“, разказва тя.

"Изолирахме се – и това беше много трудно“

Решението не е било лесно, но Ема вярва, че е било правилното.

"Знам, че Брус не би искал децата ни да растат под сянката на болестта му. Това беше изключително тежък период – изолирахме се напълно.“ Днес обаче тя вижда резултата: "Децата ни са щастливи. А и Брус също.“

Актьорът има още три дъщери – Румър (37), Скаут (34) и Талула (31) от брака си с Деми Мур, която остава близка с него и новото му семейство.


