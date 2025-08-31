ИЗПРАТИ НОВИНА
Жената на Башар Рахал с интересно увлечение
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:03
©
Любомира Башева може и да е актриса, но доста се увлича по кулинарството. Половинката на Башар Рахал, която го дари със син Анди преди около 3 месеца, готви постоянно, при това все засукани ястия, които презентира в инстаграм като за фотосесия в списание.

Затова едва ли е преувеличено да се предположи, че Любомира е привлякла тъкмо с кулинарните си шедьоври не малко от последователите си в социалните мрежи. В инстаграм например Башева има над 22 000 последователи. Актрисата намира време да представя нови интересни ястия пред аудиторията си, дори след като роди сина си. Така че Любомира добре се справя в съчетаването на майчинството с хобито си.


