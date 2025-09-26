ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зейнеп от "Опасно изкушение" се омъжи
След като каза "Да!“, екранната Зейнеп тутакси промени фамилното си име. Занапред тя ще се подвизава по екраните като г-жа Севда Сайдут.
Ефе Сайдут е турски архитект и предприемач, роден през 1989 г., с корени от Мardin.
Завършил е архитектура в Техническия университет във Виена (TU Wien) и между проектите му влизат TinyMode, компания за преносими къщи, както и собствена архитектурна фирма в Турция.
Освен че се занимава с проекти, Сайдут е бил професионален състезател по водна топка — играл е в австрийската Bundesliga, пишат от "Уикенд".
В пандемията актрисата имаше друг годеник - Йълмаз Кунт, но го напусна заради негова онлайн свалка с адвокатка. До разлъката се стигна, след като юристката публикува своите чатове с кръшкача. В разговорите им той настоявал за среща и интимни преживявания, а в същото време се гласял за венчавка с г-ца Ергинджи.
"Бяхме заедно на почивка в Бодрум, а при завръщането ни в Истанбул научих от интернет сайтове какви ги е вършил зад гърба ми Йълмаз. Събрах си багажа и набързо се изнесох от общото ни жилище“ разказа по онова време брюнетката.
