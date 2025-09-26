ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започнаха снимките на най-новия български филм
Режисьор на лентата е Севда Шишманова, а сценарият е написан съвместно с Милена Петрова. Снимките вече започнаха на взривения терминал на летището в Сарафово, а в актьорския състав влизат още Калоян Трифонов, Шимон Мимран, Том Грациани, Алма Диши и др.
Сценарият е създаден след проучване на интервюта с близките на загиналите и свидетели на атентата, материали и анализи по разследването, автентичен снимков и видео материал. Терористичнят акт е разказан през последните 24 часа от живота на жертвите и атентатора, които се засичат в точката на смъртта.
"През годините като международен кореспондент, когато отразявах атентати на различни места по света, винаги съм изпитвала огромна тъга, че зад статистиката в новините остават личните истории на хората, които загиват – с техните мечти и провали, любови и раздели, успехи и разочарования – светове, които изчезват в мига на експлозията. В нашия разделен от войни и омраза свят политиците окончателно загубиха най-големия си съюзник – хората, и битката за хуманизма. Но аз вярвам, че творците все още могат да постигнат това с последната останала ни емпатия. Като разказваме истории, ние намираме какво е общото в болката на всички – ценността на живота. Героите в моя филм минават през този единствен път, който имаме – да видим болката на другите“, казва Севда Шишманова, чиято журналистическа биография повлиява избора на темата за първия й игрален филм.
Снимките започнаха в Бургас на същия терминал на летището, където е извършен атентатът. Ще продължат в района на село Юруково, Якоруда, откъдето е българският шофьор и чиято история е водеща във филма. Снимачният процес е разделен на две заради усложнената обстановка в Израел и работата ще бъде възобновена през пролетта на локации и в Тел Авив, където ще бъдат заснети историите на загиналите израелци.
Продуценти на филма са Ред Карпет, Веселка Кирякова и Майндстрийм Прадакшънс, Георги Скерлев. Оператор на филма е Калоян Божилов, режисьор по монтажа Зорица Коцева, арт дизайнер Виктор Андреев, композитор Петър Дундаков, костюмограф Кирил Наумов, грим Марина Бошнакова. "Парчета живот“ е финансиран от Националния филмов център, в копродукция с Българската национална телевизия, 2Pilots Filmproduction DmbH (Германия), Фалкънуинг Студио и се реализира с подкрепата на фонд "Култура“ на община Бургас, община Поморие и община Якоруда. От израелска страна партньор е филмовата компания КM Production.
