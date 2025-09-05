ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започнаха снимките на най-новия български филм
"От първия миг, в който разбрахме, че аз ще играя тази роля, започнахме трескава подготовка с моя приятел. Всеки ден тренировки и обучение. Преди да започнем, не можех и един пас да направя", сподели актрисата Александра Лашкова.
"Основната цел е да забавляваме зрителите, да се получи една хубава комедия", заяви режисьорът Любомир Печев.
"Има една лекота и непретенциозност, в същото време всичко се движи на един ръб, който изисква интелигентност", добави актрисата Снежина Петрова.
В главните роли ще видим Александра Лашкова, Алекс Иванов, Китодар Тодоров, Мариан Вълев, Снежина Петрова и още много популярни имена от българското кино.
"Мисля, че не е правено такова нещо досега – аз си превъртам някакви български филми, примерно трябва да се върна на Апостол Карамитев, където игра футболист. Друг такъв филм за футболисти, и то с такова чувство за хумор, май не се сещам", коментира актьорът Иван Савов.
Филмът ще бъде разпространяван от bTV Studios, а зрителите могат да очакват повече кадри и интервюта от снимачната площадка в предаването COOLt, което се завръща на 13 септември от 16:00 ч. с водещ Петя Дикова, пише "България Днес".
