ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Заместник на Слави Трифонов днес стана на 32
Известен е със стендъп представленията си към Комеди Клуб София, както и като водещ на "Шоуто на Николаос Цитиридис“ по Би Ти Ви.
Николаос-Теодорос Илиас Цитиридис е роден на 1 февруари 1994 г. в Атина, Гърция. Баща му е грък, а майка му е българка от Благоевград. На 5-годишна възраст идва заедно с майка си в България. През 2009 г. започва да свири на барабани и основава първата си група.
Завършва основното си образование в 6 ОУ, а средното – в 32 СУ.
Учи журналистика във Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет "Свети Климент Охридски“. Работи по специалността си в Offnews. За работата си в медията печели наградата "Валя Крушкина – журналистика за хората“.
От 2016 г. е част от Комеди Клуб София. Започва кариерата си на комедиант на шоуто "Open Mic“ в Комеди Клуб София. След по-малко от година подписва договор с мениджъра на клуба Иван Кирков и се превръща в професионален стендъп комедиант. От 16 май 2019 г. е резидент – най-високата титла за особени постижения към комедията в България. Участва и в подкаста "Комеди Клуб Новините“ (предаване в Ютюб), където всяка седмица обсъжда седмицата заедно с Иван Кирков и Александър Деянски.
От 27 януари 2020 е водещ на вечерното предаване на Би Ти Ви "Шоуто на Николаос Цитиридис“.
През 2022 г. е член на журито в осмия сезон на "България търси талант“.
В същата година озвучава в дублажа на анимационния филм "Миньоните 2“, записан в студио "Александра Аудио“ с ролята на си Жан-Краб, озвучен в оригинал от Жан-Клод Ван Дам. Това е единствената му изява в дублажа.
Честит 32-ри рожден ден!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3214
|
|предишна страница [ 1/536 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Силвена Роу: Станах баба на близнаци
11:01 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Избраха гласа, който ще представи България на "Евровизия 2026"
08:12 / 01.02.2026
Натали Трифонова се завръща на пловдивската сцена
20:05 / 31.01.2026
Попфолк певица се отказа от секса
19:05 / 31.01.2026
Тони Димитрова пази в тайна младото си гадже
16:03 / 31.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS