Заместник на Слави Трифонов днес стана на 32
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:48
©
Николаос Цитиридис е български комик, писател, барабанист, сценарист и телевизионен водещ.

Известен е със стендъп представленията си към Комеди Клуб София, както и като водещ на "Шоуто на Николаос Цитиридис“ по Би Ти Ви.

Николаос-Теодорос Илиас Цитиридис е роден на 1 февруари 1994 г. в Атина, Гърция. Баща му е грък, а майка му е българка от Благоевград. На 5-годишна възраст идва заедно с майка си в България. През 2009 г. започва да свири на барабани и основава първата си група.

Завършва основното си образование в 6 ОУ, а средното – в 32 СУ.

Учи журналистика във Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет "Свети Климент Охридски“. Работи по специалността си в Offnews. За работата си в медията печели наградата "Валя Крушкина – журналистика за хората“.

От 2016 г. е част от Комеди Клуб София. Започва кариерата си на комедиант на шоуто "Open Mic“ в Комеди Клуб София. След по-малко от година подписва договор с мениджъра на клуба Иван Кирков и се превръща в професионален стендъп комедиант. От 16 май 2019 г. е резидент – най-високата титла за особени постижения към комедията в България. Участва и в подкаста "Комеди Клуб Новините“ (предаване в Ютюб), където всяка седмица обсъжда седмицата заедно с Иван Кирков и Александър Деянски.

От 27 януари 2020 е водещ на вечерното предаване на Би Ти Ви "Шоуто на Николаос Цитиридис“.

През 2022 г. е член на журито в осмия сезон на "България търси талант“.

В същата година озвучава в дублажа на анимационния филм "Миньоните 2“, записан в студио "Александра Аудио“ с ролята на си Жан-Краб, озвучен в оригинал от Жан-Клод Ван Дам. Това е единствената му изява в дублажа.

Честит 32-ри рожден ден!


