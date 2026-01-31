ИЗПРАТИ НОВИНА
За много хора той е поредният красив здрав мъж, гледащ ги от телевизионния екран
За много хора той е поредният красив здрав мъж, гледащ ги от телевизионния екран, състезаващ се в популярни реалити формати. За други, Явор Зайн е величина във фитнес индустрията, с която останалите трябва да се съобразяват.

Има и една специфична, трета прослойка от обществото, припознаваща многократния шампион по карате като едно от първите лица у нас, свързани с муай тай и ММА.

"Дани Илиев и Антон Петров бяха още много малки тогава. Тренирахме при Казаков. Помня, че наистина с времето се изгради един убийствен отбор! Смесените ни бойни изкуства се движеха по възходяща линия на развитие, но след това се появи федерацията и всичко се промени... Наистина съжалявам, защото имахме значителен потенциал. Спомням си, че на местата, където се организираха подобни бойни вечери, трудно можеше да се влезе, ако някой не те информира от много по-рано. Жалко е, наистина... Изпуснахме уникален момент и страхотно поколение", коментира Зайн пред "Неформално с Георги Петков" и добави:

"Тренировките при Кирил Пенджуров бяха нещо различно от всичко останало. Никой не ходеше там, само за да се "пораздвижи", да "потренира" и т.н. След час и половина-два тренировка, започваха спарингите. 5 рунда по 5 минути! Нямаше начин да не се научиш при него".

"Мачът с Тони Маркулев? Помня го, разбира се! Няма как да го забравя. Раздадохме се максимално и двамата и накрая едва дишахме. Помня и това, че на кантара го видях и си помислих: "Леле, дано не е в моята категория...". Беше огромен! Оказа се точно в категорията ми и последва това, което видяха тогава всички в "Бокидо". Имаше шанс и за реванш след това, вече професионално, но аз бях приключил. Щеше да е интересно...".

"Популярността е начин да реализираш по-безпроблемно идеите и намеренията си. Лошото е, когато станеш популярен, без да имаш никакво покритие. За наше голямо съжаление, подобни примери не липсват в България", загатна Явор.

Как е помагал на баща си в неговата работа?

Как се е крил, за да... поставя изолация и да си изкарва собствени средства, още на ранна възраст?

Защо житейските примери могат да бъдат и отрицателни?

Кой е най-новият продукт на госта ми и каква е основната му цел?

И за финал - съжалява ли Явор Зайн за някоя предприета стъпка в своя живот?



