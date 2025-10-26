Юксел Кадриев вдига сватба в Гърция?

© Юксел Кадриев скоро може да се появи с халка в ефира на Би Ти Ви, научи "Уикенд". Водещият на централната емисия новини планирал сватба в Гърция със своята млада половинка Венцислава. Според слуховете, бъдещата булка може вече да е бременна.



52-годишният Юксел бил влюбен като тийнейджър в своята млада приятелка, която изглежда на годините на дъщеря му. Всички обаче твърдят, че въпреки разликата във възрастта, двамата много си подхождат, разбират се и нямат търпение да заживеят като официално семейство. На Кадриев редовно му се случват нещастия на любовния фронт, но се говори, че вече бил преодолял травмите от миналото и очаквал бъдещето с трепет и щастливо вълнение. Бил готов да сключи официален брак с младата красавица Венцислава, която досега не е била омъжена и със сигурност мечтае за бяла рокля и було.



Напоследък родният хайлайф е започнал да вдига сватби отвъд границите на родината. Юксел и Венцислава не смятали да правят изключение. Любимо място им било Гърция и обмисляли да вдигнат сватбата там. Кадриев вече бил набелязал заведението, в което ще посрещат гостите си. Собственикът бил негов приятел и обещавал да вложи подчертано старание в организацията на сватбеното тържество.



Според слуховете, Венцислава няма търпение не само да стане госпожа Кадриева, но и дари своя 52-годишен любим с бебе. Той вече има голяма дъщеря от бившата си съпруга Бонка Георгиева, с която са разведени много отдавна. Вени обаче няма деца, а е млада и със сигурност мечтае някой ден да стане майка. Говори се, че този ден няма да е далеч, защото тя май вече била бременна от новинаря. Тези слухове все още не са потвърдени. Ако действително е бременна, то е в самото начало, тъй като наскоро звездата на Би Ти Ви показа снимка с половинката си в планината, връх Мусала, и на нея коремът й изглежда абсолютно плосък. "Който търси, може и да намира, но само този който вярва, получава!", гласи текстът, който водещият а написал към снимката.



Очаква се сватбата да е през лятото, но ако булката наистина очаква бебе, влюбените сигурно ще се разпишат тихо и без фанфари преди раждането. След това ще вдигнат и пищно парти с църковен брак в Гърция. Макар и с турски произход, Юксел е приел християнството за своя религия и без съмнение ще иска да се врече пред Бог във вечна любов към Венцислава.