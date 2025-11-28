Вече е факт: Revolut не ви позволява да правите банкови преводи в левове

© Хиляди потребители на Revolut в България бяха изненадани през последните дни, опитвайки се да преведат пари на някого от левовите си сметки. Всички потребители на Revolut, притежаващи сметка в лева, вече не могат да правят преводи в тази валута. Решението на компанията е факт от 27.11.2025 година.



Ако вече имате пари в лева във вашата сметка, тези левове остават и вие можете да ги използвате, плащайки с ПОС терминал, но не можете да ги изпращате на други потребители.



Когато искате да направите банков превод, за момента не е необходимо да имате сметка в евро — преводът става с автоматично превалутиране от сметката ви в лева. Можете да зададете единствено сума в евро, а Revolut ще ви покаже колко лева от левовата ви сметка са това.



Revolut ще преустанови сметките в лева, считано от 17 декември. От същата дата клиентите няма да могат да поддържат сметки в BGN, а съществуващите портфейли ще бъдат автоматично конвертирани в EUR по фиксирания обменен курс, установен от регламента на ЕС (1,95583 BGN за 1 €).



