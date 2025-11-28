ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Вече е факт: Revolut не ви позволява да правите банкови преводи в левове
Автор: Илиана Пенова 13:41 / 28.11.2025Коментари (1)1553
©
Хиляди потребители на Revolut в България бяха изненадани през последните дни, опитвайки се да преведат пари на някого от левовите си сметки. Всички потребители на Revolut, притежаващи сметка в лева, вече не могат да правят преводи в тази валута. Решението на компанията е факт от 27.11.2025 година.

Ако вече имате пари в лева във вашата сметка, тези левове остават и вие можете да ги използвате, плащайки с ПОС терминал, но не можете да ги изпращате на други потребители.

Когато искате да направите банков превод, за момента не е необходимо да имате сметка в евро — преводът става с автоматично превалутиране от сметката ви в лева. Можете да зададете единствено сума в евро, а Revolut ще ви покаже колко лева от левовата ви сметка са това.

Revolut ще преустанови сметките в лева, считано от 17 декември. От същата дата клиентите няма да могат да поддържат сметки в BGN, а съществуващите портфейли ще бъдат автоматично конвертирани в EUR по фиксирания обменен курс, установен от регламента на ЕС (1,95583 BGN за 1 €).



Още по темата: общо новини по темата: 1435
29.11.2025 Съвет към българите: Внасяйте левовете си в банката
28.11.2025 Асоциация на банките у нас с важна информация за преминаването към еврото в новогодишната нощ
28.11.2025 БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
28.11.2025 Богомил Николов: Ако имате останали пари в левове, си ги вкарайте в
сметката
28.11.2025 С влизането на еврото: Водата за битовите потребители поскъпва
28.11.2025 Клиент на заведение в Пловдив: 5 лева станаха 5 евро, свиквайте
предишна страница [ 1/240 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
на 28.11.2025 г.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Любопитни новини:
Днес става на 70: Родена е в Бургас, обичат я хиляди - дори и в Г...
09:24 / 29.11.2025
Черен петък: В България - 860 лв., в САЩ - 505 лв., а в Англия - ...
08:35 / 29.11.2025
Нутриционистът Дони Казиска: Хората с диабет и Хашимото рядко се ...
08:34 / 29.11.2025
Иван Динев-Устата: Много българи се чудеха за цените на родните п...
22:23 / 28.11.2025
Видео с пловдивска красавица стана хит в мрежата
20:52 / 28.11.2025
Кристина от "Ергенът" си призна: Да, аз съм жената до Виктор!
20:32 / 28.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
13:25 / 28.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
08:53 / 27.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
Зима 2025/2026 г.
България в еврозоната
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: