|Вече е факт: Revolut не ви позволява да правите банкови преводи в левове
Ако вече имате пари в лева във вашата сметка, тези левове остават и вие можете да ги използвате, плащайки с ПОС терминал, но не можете да ги изпращате на други потребители.
Когато искате да направите банков превод, за момента не е необходимо да имате сметка в евро — преводът става с автоматично превалутиране от сметката ви в лева. Можете да зададете единствено сума в евро, а Revolut ще ви покаже колко лева от левовата ви сметка са това.
Revolut ще преустанови сметките в лева, считано от 17 декември. От същата дата клиентите няма да могат да поддържат сметки в BGN, а съществуващите портфейли ще бъдат автоматично конвертирани в EUR по фиксирания обменен курс, установен от регламента на ЕС (1,95583 BGN за 1 €).
