Дългогодишният обичан синоптик на NOVA Николай Василковски направи изненадващ коментар относно поскъпването на цените на стоките и услугите у нас.Той написа следното в своя Фейсбук профил:"Вчера за първи път ми отказа кредитната карта. Проверих си сметката и видях, че съм достигнал лимита, който съвсем не е малък. Години наред дори не съм доближавал тази граница. И после някакви мошеници безцеремонно лъжат как инфлацията била 3-4 процента! За последните около 2 години животът е поскъпнал двойно!"За няколко часа публикацията му е събрала множество харесвания и споделяния.