|Вариант 4: 16 неработни дни в края на годината
Според календара на официалните празници в България, неработни дни са:
► 24 декември (сряда) – Бъдни вечер;
► 25 и 26 декември (четвъртък и петък) – Коледа;
► 1 януари 2026 г. (четвъртък) – Нова година.
Съботите и неделите около тези дати създават допълнителни възможности за по-дълъг период на отдих.
Как да направим почивката максимално дълга?
Вариант: Минимум отпуск за максимум почивка
Ако вземете отпуск на 22 декември (понеделник), 23 декември (вторник), 29 декември (понеделник), 30 декември (вторник), 31 декември (сряда) - това са 5 дни отпуск.
Получаваш почивка от 22 декември 2025 г. до 1 януари 2026 г., което прави 11 последователни дни. Тоест само с 5 дни отпуск имаш почти двуседмична ваканция.
Вариант 2: 9 дни почивка с 2 дни отпуск
Почивните дни по календар са от 24 до 28 декември. Ако вземете отпуск на: 29 и 30 декември (понеделник и вторник), получавате общо 24 декември – 1 януари → 9 последователни дни, като използвате само 2 дни отпуск.
Вариант 3: 12 дни почивка с 3 дни отпуск
Почивните са от 24 до 28 декември, ползвайки отпуск за 29, 30 и 31 декември (понеделник–сряда), след което почивен ден отново е 1 януари. Така се получава период от 24 декември – 5 януари → 12 дни, с използването на само 3 дни отпуск.
Вариант 4: Максимална ваканция – 16 дни с 6 дни отпуск
Ако комбинирате празниците с отпуск и през първата работна седмица на януари (2–5 януари), може да удължите почивката от 24 декември – 8 януари → 16 дни, срещу 6 дни отпуск.
