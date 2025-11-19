ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Вариант 4: 16 неработни дни в края на годината
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:30Коментари (0)343
©
Декември традиционно е най-празничният месец в годината, а през тази година той дава отлични възможности за по-дълга почивка около коледните и новогодишните празници. Официалните неработни дни, в комбинация с няколко дни платен отпуск, позволяват на работещите да си осигурят почти двуседмична ваканция.

Според календара на официалните празници в България, неработни дни са:

► 24 декември (сряда) – Бъдни вечер;

► 25 и 26 декември (четвъртък и петък) – Коледа;

► 1 януари 2026 г. (четвъртък) – Нова година.

Съботите и неделите около тези дати създават допълнителни възможности за по-дълъг период на отдих.

Как да направим почивката максимално дълга?

Вариант: Минимум отпуск за максимум почивка

Ако вземете отпуск на 22 декември (понеделник), 23 декември (вторник), 29 декември (понеделник), 30 декември (вторник), 31 декември (сряда) - това са 5 дни отпуск.

Получаваш почивка от 22 декември 2025 г. до 1 януари 2026 г., което прави 11 последователни дни. Тоест само с 5 дни отпуск имаш почти двуседмична ваканция.

Вариант 2: 9 дни почивка с 2 дни отпуск

Почивните дни по календар са от 24 до 28 декември. Ако вземете отпуск на: 29 и 30 декември (понеделник и вторник), получавате общо 24 декември – 1 януари → 9 последователни дни, като използвате само 2 дни отпуск.

Вариант 3: 12 дни почивка с 3 дни отпуск

Почивните са от 24 до 28 декември, ползвайки отпуск за 29, 30 и 31 декември (понеделник–сряда), след което почивен ден отново е 1 януари. Така се получава период от 24 декември – 5 януари → 12 дни, с използването на само 3 дни отпуск.

Вариант 4: Максимална ваканция – 16 дни с 6 дни отпуск

Ако комбинирате празниците с отпуск и през първата работна седмица на януари (2–5 януари), може да удължите почивката от 24 декември – 8 януари → 16 дни, срещу 6 дни отпуск.


Още по темата: общо новини по темата: 17
15.11.2025 »
15.11.2025 »
15.11.2025 »
12.11.2025 »
10.11.2025 »
10.11.2025 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Биляна Гавазова с доста странно признание
19:54 / 18.11.2025
Гери Малкоданска каза за сватбата
17:55 / 18.11.2025
Cloudflare: Мислим, че инцидентът вече е разрешен!
17:19 / 18.11.2025
Веселин Маринов: Притеснено ми е
10:37 / 18.11.2025
Много щастие за 4 зодии днес
08:49 / 18.11.2025
Наша красива актриса, чийто баща е министър, стана майка за първи...
20:04 / 17.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
08:54 / 17.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
12:39 / 17.11.2025
Външна намеса е причината за ПТП с две жертви край Пловдив?
Външна намеса е причината за ПТП с две жертви край Пловдив?
16:49 / 17.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
България в еврозоната
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: