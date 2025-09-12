Валери Божинов с трогателен жест към сина си

© Валери Божинов отбеляза по емоционален начин пълнолетието на своя син Валери Божинов-младши - плод на връзката му с певицата Алисия.



Гордият баща публикува тяхна обща снимка, придружена с топли думи и пожелания за бъдещето на момчето.



"Честито пълнолетие момчето ми! Сега светът е твоето ново поле за изява! Опознавай нови неща, откривай нови неща и никога не се страхувай от провал. Всеки успех идва след упорит труд, а ти имаш всичко необходимо за да бъдеш велик!", написа бившият футболист.