В Шотландия: Гласуваш и получавш безплатна бира

© Drygate е пивоварна в Глазгоу, която реши да се включи в политиката по своя си, бирен начин. В партньорство с организацията Rize Up, те пускат нова бира - част от кампания, насочена към насърчаване на младите хора да гласуват на предстоящите общи избори. Rize Up е ейл с вкус на портокал и манго, и с алкохолно съдържание 4,8 %.



Бирата ще бъде безплатна за младите избиратели в Глазгоу, които трябва да докажат, че са се регистрирали и гласуват преди крайния срок на 26 ноември.



Те трябва да донесат потвърждението си за регистрация на избиратели или карта за гласуване в пивоварната, която се намира в центъра на града. Именно така те ще бъдат възнаградени с безплатното си кенче бира.



Според уебсайта на Rize Up самата бира съчетава "горчиви цитрусови аромати на живи плодове" с "тежките тропически аромати на портокал и манго". Има и "нотки на бисквита и лека нотка на препечен малц".



Джош Коул, основател на Rize Up, казва: "Тези принудителни избори са едни от най-важните за нашия живот и никога не е било по-наложителни да покажем посланието си и да дадем възможност на това поколение да даде своя вот."



Според него сътрудничеството на организацията с пивоварната Drygate дава възможност да се създаде и символ, който да обедини привържениците на идеята за задължителното гласуване от всяко поколение с жест на позитивност и солидарност, пише Independent.