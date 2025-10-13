ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Удря ни силна магнитна буря
Тя ще бъде с Kp индекс 5.6. Изригването М1 е било регистрирано на 13 октомври.
Слънчевите изригвания се класифицират в пет групи според мощността на рентгеновото лъчение – A, B, C, M и X. Минималният клас A0.0 съответства на мощност от 10 нановата на квадратен метър в земната орбита, като при преминаване към следващата буква тя се увеличава 10 пъти.
Изригванията могат да бъдат съпроводени и с емисии на слънчева плазма. Ако облаците достигнат Земята, това може да провокира магнитни бури.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 785
|предишна страница [ 1/131 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Юлиан Костов застава срещу Ники Кънчев в битка за зрители
08:47 / 13.10.2025
Наша актриса ще черпи днес
08:30 / 13.10.2025
Даниел Бачорски: Правих с нея секс, докато тя беше бременна от др...
20:14 / 12.10.2025
Силвена Роу разкри коя е храната на дълголетието
19:49 / 12.10.2025
Наричаха я Желязната лейди на телевизионния екран. След първия ра...
15:13 / 12.10.2025
И Светльо Витков подреди Слави: Страхливецът умира всеки Божи ден...
14:33 / 12.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
15:24 / 11.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS