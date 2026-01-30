ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тя си призна: Благой Георгиев е първият мъж в живота ми!
Красавицата бе попитана в какви отношения е с бившите си гаджета, а отговорът й бе, че няма отношения, защото никога не е имала "бивши гаджета“. Това веднага провокира нов въпрос от феновете й: "Е, как така нямаш бивши!? Благо ли ти е първият??“, на което Мария-Луиза отговори светкавично: "Да, Благо е първият мъж в живота ми“.
Откровението й предизвика вълна от коментари в интернет. Дали дизайнерката се е пазила за набожния Благо Джизъса и е чакала да даде цветето си именно на него, или въпреки съблазнителната си визия никой преди Благо не е пожелал да бъде с нея?!
Не липсваха и укорителни коментари защо това красиво и нежно момиче е избрало да даде девствеността си на близо 20 години по-възрастен мъж от нея с 4 деца зад гърба си от 3 различни жени и два провалени брака.
Мария-Луиза обаче не обръща внимание на негативните подмятания и с усмивка подчертава, че силно обича Благой. Все пак тя добавя, че не лети в облаците и само времето ще покаже какво ще излезе от връзката й с бившия футболист. Засега е сигурна в едно – не се чувства готова да има деца и не гледа в тази посока в скоро време.
