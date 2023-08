© виж галерията Загадката на Sofia24.bg е свързана с една певица, родена на 25 октомври 1984 година в Санта Барбара. Тя също така е композитор, филантроп и автор на песни.Родена е и израства в щата Калифорния в семейство на двама пастори. Има по-малък брат и по-голяма сестра. Тя започва да пее в църква, когато е на девет години. Продължава да пее в църквата до 17-годишна. Познахте ли я? Става въпрос за Кейти Пери.



От 9 до 16-годишната си възраст взема уроци в Музикалната академия в Западна Санта Барбара и учи италианска опера за кратко. След като в ранните ѝ години е било забранено да слуша поп музика, тя започва своята кариера с религиозна музика. Дебютният ѝ албум Katy Hudson излиза през март 2001 година. Привлякла е вниманието на медиите с песента Ur So Gay и през юни 2008 година излиза студийният й албум "One of the Boys“. През ноември 2009 година издава албум на живо – MTV Unplugged. В него са включени някои песни от One of the Boys.



Третият ѝ албум Teenage Dream излиза на пазара август 2010 година и покорява класацията на Billboard Hot 100 с песните "California Girls“, "Teenage Dream“, "Firework“, "E.T.“ и "Last Friday Night (T.G.I.F.)“. По този начин албумът ѝ се записва в историята на музиката, защото в него има пет песни, които стават едно. Единствено Майкъл Джексън е имал същия успех с албума Bad.



През март 2012 година албумът ѝ Teenage Dream е преиздаден с името Teenage Dream: The Complete Confection. От него излиза поредната номер едно песен – Part of Me. Тя пуска на пазара албума Prism през октомври 2013 година. Той е четвъртият за певицата. През януари 2015 година, Пери изнася концерт на полувремето на финала на Super Bowl. Шоуто е гледано на живо от 118.5 милиона зрители, което го прави най-гледаното шоу в историята.



На 14 юли 2016 г. певицата пуска аудио на новата си песен Rise, като на следващия ден в ютюб излиза клип с олимпийски кадри. Песента промотира Олимпийските игри в Рио.



Пери е получила многобройни награди и номинации, включително единадесет номинации за Грами и "Жена на годината“ от сп. Billboard. Тя е единственият изпълнител, който е прекарал цели 69 седмици в класацията на Billboard Hot 100, без да излезе от топ 10. Пери е третата най-продавана дигитално певица в САЩ според RIAA.



Тя има три собствени парфюма – Purr, Meow и Killer Queen. През юли 2011 година прави своя дебют в киното, като озвучава Смърфиета от Смърфовете. До ноември 2013 година Пери е продала над 11 милиона албума и 81 милиона песни в света.



Ремиксирана версия на "E.T“, включваща рапъра Kanye West, бива издадена като четвърти сингъл от албума през февруари 2011. Песента оглавява Hot 100 чарта за пет непоследователни седмици, правейки "Teenage Dream“ деветия албум в музикалната история с четири номер едно сингъла.



През юни петият номер едно сингъл "Last Friday Night (T.G.I.F.)“, прави Кейти Пери първата певица, в чийто албум се съдържат пет песни, достигали върха на класацията Billboard Hot 100. Единственият изпълнител, достигал такъв успех, е Майкъл Джексън с неговия албум от 1987 – "Bad“. На 7 септември Кейти Пери обявява нов запис и става първия изпълнител, задържал се 69 поредни седмици в топ десет на Hot 100. "The One That Got Away“ беше обявена като шести и последен сингъл от албума през октомври. Песента достига до номер три в класацията.



На 13 февруари 2012 Capitol обявява пилотния сингъл от презаписания "Teenage Dream: The Complete Confection“ – "Part of Me“, която също дебютира под номер едно в Billboard Hot 100 и стана седмата номер едно песен певицата. "Teenage Dream: The Complete Confection“ е издаден на 23 март.



"Witness“ (Свидетел) е 5-ия студиен албум на певицата. Издаден на 9 юни 2017 г. достига първо място в класацията Billboard 200 с повече от 180 000 продадени копия (еквивалентно събрани) и става най-големият женски дебют в чарта след "Джоан“ на Лейди Гага (200 000 копия). Албумът продава повече от 800 000+ копия по целият свят, от които 450 000+ в САЩ. Първият сингъл от албума Chained to the rythm изкачва Billboard hot 100 на 4-то място и е издаден на 10 февруари 2017 г. и достига платинен статус.



Кейти Пери дълги години е заедно с актьора Орландо Блум. Двамата имат дъщеричка Дейзи Доув Блум. Кейти Пери и Орландо Блум се сгодиха на Свети Валентин през 2019 година. Певицата беше омъжена за британския комик Ръсел Бранд през 2010 г., но на следващата година подаде молба за развод.



Фреди Меркюри е идолът на Кейти Пери. В негова чест тя посвети един от ароматите си, давайки му името "Killer Queen". Певицата свири на китара. Поп звездата има миниатюрно копие - кукла Барби. Тя също е облечена в пухкава рокля, украсена с тарталети, и впечатлява с ярко синя коса.