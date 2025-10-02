ИЗПРАТИ НОВИНА
Сестрата на Меган Маркъл: Срам за моята отвратителна, зла сестра. Надявам се, че е прокълната
16:55
©
Бащата на Меган Маркъл, Томас Маркъл-старши, се озова в ужасяваща ситуация след земетресение с магнитуд 6,9 по скалата на Рихтер, което удари Филипините на 30 септември, а полусестра й Саманта Маркъл разказва подробно за преживяното.

Саманта, която е отчуждена от Меган от години, публикува в X (бивш Twitter), че баща ѝ, който живее в страната през последните месеци, е "заседнал на 19-ия етаж на сграда във Филипините след масивно земетресение“, добавяйки, че "не може да ходи и е в капан“.

Земетресението, най-силното, ударило Филипините от повече от десетилетие, удари централната провинция Себу и трагично отне най-малко 69 живота, според NBC News.

В първоначалната си публикация Саманта не скрива чувствата си към Меган. Тя обвини херцогинята на Съсекс за затрудненото положение на баща си, пишейки: "Срам за моята отвратителна, зла и шибана сестра, която завинаги поставя баща ни в това положение. Надявам се, че е прокълната“.

За щастие, на следващата сутрин Саманта предложи по-успокояваща актуализация. "Искам да изразя дълбоката си благодарност на всички, които изразяват загриженост за баща ми“, публикува тя в X на 1 октомври. "Към днешна дата той е добре и прави планове да се измъкне от тази сграда".

Тя отбеляза също, че се вземат предпазни мерки, за да се предотврати повторение на сценария: "Засега изглеждат в безопасност и се надяваме, че няма да има сериозни вторични трусове. Вземат се мерки той да не се окаже отново в подобна ситуация“.

Томас Маркъл-старши се премести от дългогодишния си дом в Мексико във Филипините по-рано тази година със сина си Томас Маркъл-младши , търсейки "ново начало“ след "ужасната драма от последните години“. През януари той каза пред The ​​Daily Mail: "Готов съм за промяна. Чувствам се заседнал в коловоз от известно време и съм готов да се запозная с нови хора и да изпитам доброта“.


Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: