ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Тя е единствената Мис България, която стана адвокат след спечелване на титлата
Красавицата е родена на днешната дата - 25 януари, майка е на две деца. Омъжена е за бизнесмена Николай Нейчев.
Елена беше жертва на дългогодишен тормоз от страна на неин почитател, като през 2016 г. дори се стигна до престрелка в дома ѝ. През март 2025 г. бе съобщено, че въпросното лице е в неизвестност след бягство от психиатрично заведение.
Часове преди да изчезне Александър Атанасов споделил с останалите психично болни, че иска да излезе, за да направи политическа партия, с която да се яви на избори, твърдят запознати. Бившият чиновник от Министерство на земеделието е бил настанен в психодиспансера, след като е установено, че е опасен освен за околните, но и за самия себе си. Името му нашумя след престрелка в столичния квартал "Драгалевци“. Според една от версиите Атанасов нахлул в дома на Ангелова, придружен от трима гардове. Той от години бил влюбен в миската и я тормозел.
Според нея и мъжа й Николай Нейчев Атанасов правел опити да монтира подслушватели в дома им, следял ги по почивките в чужбина и дори облитал с дрон къщата им. Кулминацията била на 8 октомври, когато Атанасов се явил пред къщата с искане миската да тръгне с него. Тогава излязъл съпругът й и двамата се спречкали. Ченгетата от 6-о районно пък дошли след сигнал на 112 и прибрали всички участници в скандала. Дни по-късно Атанасов е бил въдворен за лечение в Центъра за психично здраве с решение на съда.
Според съдебномедицинската експертиза той е опасен и има нужда от лечение. За изчезването му в МВР са сигнализирали от психодиспансера и Атанасов е обявен за издирване.
Липсата му се пази в тайна, тъй като има опасения, че може да крои планове отново да нападне Елена и съпруга й. Според запознати макар и не добре психически, бившият министерски чиновник, разполага с достатъчно средства, за да наема хора и да прави поразии. В земеделското ведомство все още говорят за случай, при който Атанасов се появил с букет цветя на рожден ден на чиновничка. Изведнъж хвърлил букета и извадил пистолет. След този случай е задържан, а с решение на съда е оставен за принудително лечение с диагноза параноидна шизофрения в клиниката в Курило. В съдебното решение се посочва, че Атанасов не може сам да изрази съгласие, за това за попечител е назначен баща му.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 17 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Има един вид заседяване, който може да е по-малко вреден за мозък...
19:11 / 24.01.2026
Най-скъпа е вечерята за двама в Швейцария, къде е България?
18:38 / 24.01.2026
Малки промени, които правят банята по-хигиенична
17:39 / 24.01.2026
Сашо Кадиев: Това е най-щастливият момент
14:12 / 24.01.2026
На 65 тя все още е в спомените на зрителите с култови роли в кино...
13:56 / 24.01.2026
Йорданка Христова с разказ за домашното насилие: Обичах съпруга с...
13:20 / 24.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Орлин Горанов вече е много далече от България
09:58 / 23.01.2026
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
15:33 / 23.01.2026
Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
08:57 / 23.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS