|Трагична съдба: Голяма звезда остана на улицата след грандиозен сексскандал
"Живея в хотели, живея в Airbnb, отивам там, където имам работа“, каза носителят на "Оскар“ пред Daily Telegraph в интервю, публикувано в сряда. "Буквално нямам дом, това се опитвам да обясня““, добави той.
Актьорът заяви пред изданието, че финансовото му положение "не е добро“ след скандала , който в крайна сметка го оправда по обвиненията в сексуално посегателство, повдигнати от четирима мъже във Великобритания, но каза, че "никога не се е стигнало“ до фалит.
Спейси, който категорично отрече всякакви нарушения, заяви, че "разходите през последните седем години са били астрономически“. Той добави: "Имах много малко входящи съобщения и всичко излизаше.“ За "отмяната“ си в Холивуд, Спейси каза: "Човек го преживява“.
"По странен начин чувствам, че съм отново там, откъдето започнах, а именно, че просто отидох там, където беше работата“, каза Спейси, който преди това е живял в Балтимор, Мериленд
"Всичко е на склад и се надявам в един момент, ако нещата продължат да се подобряват, да мога да реша къде искам да се установя отново“, добави той.
66-годишният актьор беше обвинен от над 30 мъже, включително актьора от "Стар Трек: Дискавъри“ Антъни Рап, в неподходящо поведение или сексуално посегателство, като твърденията започнаха да се появяват през 2017 г. Той беше оневинен по почти всички обвинения.
