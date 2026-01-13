ИЗПРАТИ НОВИНА
Той забрани на майка си и баща си да го търсят
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:30
©
Бруклин Бекъм е изпратил писмо до родителите си, с което им забранява контакт с него. Юридическият документ е бил изпратен, след като психичното му здраве е било засегнато от техни публикации в интернет, пише Mirror. 

Решението на Бруклин Бекъм да изпрати официално писмо до родителите си с искане да прекратят контактите с него е било продиктувано от желанието му да защити психичното си здраве. 26-годишният Бруклин е споделил пред свои приятели, че публикации на Дейвид и Виктория, в които той е бил отбелязван или споменаван онлайн, са му повлияли негативно.

По думите на близки до него, Бруклин е искал всички опити за помирение да се случват "на четири очи", а не под светлините на прожекторите и публичното внимание в социалните мрежи.

 

Той е призовал Дейвид и Виктория да осъществяват комуникация с него единствено чрез неговите адвокати и да прекратят всякакъв директен контакт. До тази крайна мярка се е стигнало, след като молбите на Бруклин "да спрат" са били пренебрегнати, сочи източник, запознат с конфликта - "Това започна да води до проблеми с психичното му здраве… ставаше дума за самозащита".

По думите на близки до Бруклин, ситуацията се е влошила допълнително дори след изпращането на писмото.  Виктория е харесала една от неговите снимки, а баща му Дейвид е публикувал черно-бяла снимка на Бруклин като дете по Коледа. Впоследствие Бруклин е блокирал родителите си в социалните мрежи.

Един от основните проблеми, според него, е убеждението, че родителите му продължават да го възприемат като дете, а не като самостоятелен възрастен човек. Приятел на Бруклин споделя: "Дори коледната публикация на баща му беше със снимка на Бруклин като дете".

Твърди се също, че Бруклин е дълбоко наранен от твърденията, че съпругата му Никола Пелц всъщност дърпа конците и стои зад отчуждението в семейството. "Този сценарии е изключително сексистки и той не приема съпругата му да бъде очерняна по този начин. Това е история стара колкото света - да се обвинява жената за действията на мъжа. Това е много обидно", казва източник.

 Дейвид и Виктория са били съкрушени, когато получили юридическото искане да прекратят директен контакт със сина си. Те са "отчаяни и натъжени" от ситуацията, а техни приятели твърдят, че всяка публикация или опит за връзка е бил воден единствено от желание за помирение.

По думите на близки, 50-годишният Дейвид и 51-годишната Виктория са се опитвали да се свържат с двойката единствено с цел да изгладят отношенията. Агресивният юридически подход ги е изненадал напълно. Бащата на Никола преди това е наел адвоката Марти Сингър, чиито хонорари достигат близо 1000 евро на час и който е представлявал принц Андрю и Бил Козби, за да съди сватбените организатори на големия ден на Никола и Бруклин през 2022 г. 

Конфликтът ескалира, след като Бруклин и Никол не присъстват на празненствата по случай 50-ия рожден ден на Дейвид в Лондон. "Mirror" разкрива, че Бруклин все още поддържа връзка и с двете страни от семейството си - бабите и дядовците. Източник коментира: "Докато отношенията му с родителите му са приключили… Бруклин все още е много привързан към своите баби и дядовци. Към тях има много любов и това никога не се е променяло".

Особено болезнен момент е настъпил, когато семейство Бекъм не са били поканени да присъстват на подновяването на брачните обети на Бруклин и Никола, три години след сватбата им, пише Ladyzone.


