Той взима толкова дрога, че наркокартел отказва да му продава
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:20
©
Чарли Шийн призна, че употребата му на наркотици е била толкова екстремна, че дори дилърите му са смятали, че не може да е за лична употреба, като дори картелите са се дистанцирали от актьора. В откровено интервю за "60 Minutes" с австралийската журналистка Амелия Адамс, 60-годишният актьор си спомни как мексикански картел веднъж е отказал да продължи да му доставя кокаин, опасявайки се, че той го препродава. Интервюто, част от рекламната кампания за мемоарите му "The Book of Sheen" и предстоящия документален филм на Netflix "a k a Charlie Sheen", дава поглед към най-тъмните периоди от живота на Шийн.

Актьорът, който стана известен с филми като "Взвод" и по-късно се превърна в най-високоплатената звезда в телевизията с "Двама мъже и половина", описа шокиращия момент, в който наркотрафикантите ефективно прекъснали връзките си с него. "Да, направиха го", отговори Шийн, когато Адамс попита с недоверие. "Те никога не бяха виждали някой да приема такова количество. И така, единствените други хора, на които доставяха такова количество, бяха дилърите, и те помислиха, че аз продавам дрогата."

Адамс продължи да натиска, като постави под въпрос отдавна циркулиращите слухове, че Шийн някога е изпушил седем грама крек кокаин на един път. Актьорът не отрече възможността, като се засмя, докато си спомняше, и отвърна с шега: "Някак си е забавно, нали?"

Борбата на Шийн с пристрастяването не беше само лична, а се разиграваше публично. През 2011 г., в разгара на славата си, той беше уволнен от "Двама мъже и половина" от Warner Bros и CBS след поредица от непредсказуеми изблици.

Сред най-забележителните инциденти беше тирадата му срещу изпълнителния продуцент Чък Лори, когото нарече "глупав, глупав мъничък човек", като същевременно го предизвика на бой. Въпреки че Шийн казва, че оттогава се е помирил с Лори, последствията от инцидента белязаха повратна точка в кариерата му.

"Беше несъвършена буря от прекалено много неща, които се случваха зад кулисите в личния ми живот", каза Шийн. "И имах два последователни провалени брака. И тогава, в разгара на всичко това, аз все още се опитвах да бъда в центъра на вниманието за децата си, знаете ли. Преживях два развода и имах четири деца в рамките на осем години в това шоу."

Чарли Шийн и сексуалните признания

Мемоарите и документалният филм на Шийн разкриват и отдавнашните слухове за личния му живот. Той открито признава, че е имал сексуални отношения с мъже, които са започнали по време на периоди на интензивна употреба на наркотици. "Просто исках да усетя как би било да разкрия това", каза Шийн. "Не да разкрия, а да споделя, и това е наред." 

За него да говори открито означаваше и да обезоръжи онези, които се опитаха да го експлоатират, след като разкри, че е платил седемцифрени суми, за да заглуши хора, които заплашваха да разкрият интимни подробности от живота му, включително диагнозата му за ХИВ. "Беше и за да извадя куршумите от някои оръжия, които все още са насочени към мен. И просто да кажа: "Вече нямате никакъв контрол над мен с вашите искания за изнудване." 

Шийн разкри през 2015 г., че е ХИВ-позитивен, обяснявайки, че няколко гости са снимали лекарствата му и са ги използвали, за да го изнудват, но той настоява, че никога не е предал вируса на друг човек, пише "Marca".


