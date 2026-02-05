ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:51Коментари (0)208
©
С цени, които спокойно могат да конкурират луксозни салони в Западна Европа, бившата адреналинка от "Господари на ефира“ и настояща годеница на Димитър Рачков Виктория Кузманова официално отвори новия си разкрасителен център, който още от първите дни предизвика сериозен шум. Не заради опашки от клиентки, а заради шокиращия ценоразпис, който буквално оставя без дъх дори заклети почитателки на скъпите козметични процедури, пише "Ретро“.

Най-фрапиращи в салона на Вики са цените за перманентен грим. Микропигментацията на вежди, устни или микроблейдингът струват по 320 евро за процедура. Опушената очна линия излиза 200 евро, а междумигленият  контур — 150 евро.

Това са цени, които за една манипулация надхвърлят месечния бюджет за разкрасителни услуги на средностатистическата българка.

И това далеч не е всичко. Маникюр с изграждане за дълги нокти достига 70 евро, дермапен терапията за лице е 80 евро, професионалният вечерен грим също удря 80 евро. При фризьорските услуги цените също не са за всеки - трайно изправяне на коса и обезцветяване стигат до 150 евро, а кичури и балеаж — до 130 евро.

Лазерната епилация също сваля кожи - процедурата за цели крака при жени е цели 140 евро, а при мъжете е още по-скъпо - 190 евро.

Всичко това превръща салона на Кузманова в истински тест за дебелината на портфейла.

Зад лъскавия интериор на луксозния козметичен салон обаче стои и една добре известна истина от светските среди - дългият и безкрайно скъп ремонт на новия център е платен изцяло от Димитър Рачков. Комикът не пестил средства за обзавеждане от скъпи дизайнери и техника от последно поколение, за да може половинката му да стартира бизнеса си в "правилната“ среда. И както изглежда - инвестицията вече се избива ударно.

Именно по време на шумното откриване на салона двамата официално обявиха и годежа си, като Рачков демонстративно показа, че е готов най-сетне да се задоми законно. Събитието се превърна в светска хроника с ясното послание, че Виктория вече не е просто "бивша адреналинка“, а жена с бизнес, зад който стои един от наи-популярните актьори у нас.

Въпреки това в социалните мрежи вече се чуват гласове, че цените в новия разкрасителен център са непосилни за масовия клиент и са ориентирани към тясна, заможна аудитория. Дали салонът ще продължи да се "пука по шевовете“, или скандалният ценоразпис ще охлади ентусиазма, предстои да се види. Едно е сигурно - Виктория Кузманова стартира бизнеса си със замах, а портфейлите на клиентите й ще бъдат подложени на сериозни изпитания.


Още по темата: общо новини по темата: 3269
05.02.2026 Фенове се подиграха с чалга изпълнители, сложиха ликовете им на опаковки от хапчета
05.02.2026 Двойка има разлика от 51 години, но това не пречи на любовта им
05.02.2026 Брад Пит снима следващия си филм близо до България
05.02.2026 Той е на 38, тя на 12, а когато е на върха на кариерата си получава най-тежката новина, че смъртта ще ги раздели
05.02.2026 Историята, която започва с ужас, но завършва с чудо
05.02.2026 Наум Шопов каза какво да не очакваме в сезон 5 на "Ергенът"
предишна страница [ 1/545 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Тя се ражда и умира на 5 февруари, но живее 92 години
19:21 / 05.02.2026
Известен пловдивчанин се сгоди за голяма красавица
17:10 / 05.02.2026
Имане Хелиф: Аз съм жена и искам да живея живота си
12:44 / 05.02.2026
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Много богат българин днес става на 87
17:42 / 04.02.2026
Нели Рангелова е повече от страшна
16:42 / 04.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
12:18 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
15:40 / 04.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Изтече видео с голи кадри на клиентка от студио за епилация в Бургас
Парламентарни избори 2026
Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: