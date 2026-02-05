ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
Най-фрапиращи в салона на Вики са цените за перманентен грим. Микропигментацията на вежди, устни или микроблейдингът струват по 320 евро за процедура. Опушената очна линия излиза 200 евро, а междумигленият контур — 150 евро.
Това са цени, които за една манипулация надхвърлят месечния бюджет за разкрасителни услуги на средностатистическата българка.
И това далеч не е всичко. Маникюр с изграждане за дълги нокти достига 70 евро, дермапен терапията за лице е 80 евро, професионалният вечерен грим също удря 80 евро. При фризьорските услуги цените също не са за всеки - трайно изправяне на коса и обезцветяване стигат до 150 евро, а кичури и балеаж — до 130 евро.
Лазерната епилация също сваля кожи - процедурата за цели крака при жени е цели 140 евро, а при мъжете е още по-скъпо - 190 евро.
Всичко това превръща салона на Кузманова в истински тест за дебелината на портфейла.
Зад лъскавия интериор на луксозния козметичен салон обаче стои и една добре известна истина от светските среди - дългият и безкрайно скъп ремонт на новия център е платен изцяло от Димитър Рачков. Комикът не пестил средства за обзавеждане от скъпи дизайнери и техника от последно поколение, за да може половинката му да стартира бизнеса си в "правилната“ среда. И както изглежда - инвестицията вече се избива ударно.
Именно по време на шумното откриване на салона двамата официално обявиха и годежа си, като Рачков демонстративно показа, че е готов най-сетне да се задоми законно. Събитието се превърна в светска хроника с ясното послание, че Виктория вече не е просто "бивша адреналинка“, а жена с бизнес, зад който стои един от наи-популярните актьори у нас.
Въпреки това в социалните мрежи вече се чуват гласове, че цените в новия разкрасителен център са непосилни за масовия клиент и са ориентирани към тясна, заможна аудитория. Дали салонът ще продължи да се "пука по шевовете“, или скандалният ценоразпис ще охлади ентусиазма, предстои да се види. Едно е сигурно - Виктория Кузманова стартира бизнеса си със замах, а портфейлите на клиентите й ще бъдат подложени на сериозни изпитания.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3269
|предишна страница [ 1/545 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Тя се ражда и умира на 5 февруари, но живее 92 години
19:21 / 05.02.2026
Известен пловдивчанин се сгоди за голяма красавица
17:10 / 05.02.2026
Имане Хелиф: Аз съм жена и искам да живея живота си
12:44 / 05.02.2026
Много богат българин днес става на 87
17:42 / 04.02.2026
Нели Рангелова е повече от страшна
16:42 / 04.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS