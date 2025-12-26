Тервел Пулев: Търсим място

© NOVA NEWS Днес отбелязваме Деня на бащата. Празникът отдава почит към бащинството и родителските грижи на мъжете.



Българският и европейски шампион по бокс Тервел Пулев е не само професионален спортист, а и баща на три деца. В ролята си на родител той иска да възпита у синовете си характер, воля, самообладание, присъствие на духа и способност да разсъждават. Това сподели той в обедния информационен блок на NOVA NEWS.



Пулев определя себе си като горд татко. За него празниците са време за истинско общуване – нещо, което все по-често липсва в забързаното ежедневие.



"Събираме се всички – голяма фамилия сме. Търсим място, където да има пространство децата да са заедно, братовчедите да се видят, а ние да поговорим спокойно. В делника рядко имаме тази възможност – да седнем, да се вгледаме един в друг, да си обърнем внимание“, сподели той.



В семейството му се спазват традициите и постите, но най-важното остава живият разговор. "Чрез телефоните сякаш общуваме повече, а всъщност се отдалечаваме“, каза Пулев.



"Моля се за близките си, за децата и за България, за да не тръгва в грешна посока, особено в тежката обстановка, в която се намира в момента", сподели той в контекста на най-светлите християнски празници.



Сила и вяра му дават традицията, семейството и принципите, с които е възпитан. "Да си принципен, да не се отказваш от пътя си, независимо какво се случва – това е важно за мен“, смята той.



Тервел Пулев признава, че не е човек, който често посещава храма, но се определя като вярващ:



"Не мога да кажа, че съм безгрешен. Правим грешки – и съзнателни, и несъзнателни. Важното е да се стараеш да ги минимализираш и да си чист пред самия себе си.“



За боксьора чудесата не са грандиозни. "Малките неща са големите. Зависи как ги гледаме. Понякога нещо съвсем обикновено е всъщност чудо“, сподели той.