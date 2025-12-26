ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Тервел Пулев: Търсим място
Автор: Десислава Томева 14:21Коментари (0)1136
© NOVA NEWS
Днес отбелязваме Деня на бащата. Празникът отдава почит към бащинството и родителските грижи на мъжете.

Българският и европейски шампион по бокс Тервел Пулев е не само професионален спортист, а и баща на три деца. В ролята си на родител той иска да възпита у синовете си характер, воля, самообладание, присъствие на духа и способност да разсъждават. Това сподели той в обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Пулев определя себе си като горд татко. За него празниците са време за истинско общуване – нещо, което все по-често липсва в забързаното ежедневие.

"Събираме се всички – голяма фамилия сме. Търсим място, където да има пространство децата да са заедно, братовчедите да се видят, а ние да поговорим спокойно. В делника рядко имаме тази възможност – да седнем, да се вгледаме един в друг, да си обърнем внимание“, сподели той.

В семейството му се спазват традициите и постите, но най-важното остава живият разговор. "Чрез телефоните сякаш общуваме повече, а всъщност се отдалечаваме“, каза Пулев.

"Моля се за близките си, за децата и за България, за да не тръгва в грешна посока, особено в тежката обстановка, в която се намира в момента", сподели той в контекста на най-светлите християнски празници.

Сила и вяра му дават традицията, семейството и принципите, с които е възпитан. "Да си принципен, да не се отказваш от пътя си, независимо какво се случва – това е важно за мен“, смята той.

Тервел Пулев признава, че не е човек, който често посещава храма, но се определя като вярващ:

"Не мога да кажа, че съм безгрешен. Правим грешки – и съзнателни, и несъзнателни. Важното е да се стараеш да ги минимализираш и да си чист пред самия себе си.“

За боксьора чудесата не са грандиозни. "Малките неща са големите. Зависи как ги гледаме. Понякога нещо съвсем обикновено е всъщност чудо“, сподели той.


Още по темата: общо новини по темата: 209
26.12.2025 Богати трапези в центъра на пловдивско село
26.12.2025 Проф. Христо Пимпирев за първия православен параклис в Антарктида
26.12.2025 Телевизиите в бясна конкуренция в новогодишната нощ
26.12.2025 Радев: "Българската Коледа" събра рекордна сума
26.12.2025 Заседяването около масата по празниците носи риск
26.12.2025 26 декември – Денят на бащата
предишна страница [ 1/35 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Поверие: Каквото е времето през втория ден от Коледа, такова ще о...
08:23 / 26.12.2025
Заседяването около масата по празниците носи риск
08:24 / 26.12.2025
Петъкът носи различни уроци и подаръци за всяка зодия, вижте какв...
07:32 / 26.12.2025
26 декември – Денят на бащата
08:24 / 26.12.2025
Няколко съвета, за да не се напиете на Коледа
14:03 / 25.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Явор Дачков
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрива, кухнята и банята, купуваме си и лекарства всеки месец
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрива, кухнята и банята, купуваме си и лекарства всеки месец
19:36 / 25.12.2025
Един от най-големите днес става на 73
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
14:31 / 24.12.2025
Венелин Петков: Решенията за bTV не се взимат в София, а в Прага
Венелин Петков: Решенията за bTV не се взимат в София, а в Прага
09:26 / 24.12.2025
Гумаджия: В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно!
Гумаджия: В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно!
09:46 / 25.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Космическа надпревара
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: