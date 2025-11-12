ИЗПРАТИ НОВИНА
Те имат тайна сватба и още по-тайно раждане на две деца, а са големи звезди
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:46
©
Актьорската професия среща Даниел Крейг и Рейчъл Вайс по време на снимките на различни продукции, докато през 2010 г. нещата между тях не стават повече от сериозни: "Влюбен съм. Много съм щастлив“, казва тогава Крейг за брака си с Вайс в интервю за GQ, отказвайки да даде повече подробности. 

През годините двойката продължава ревностно да пази подробности за връзката си в тайна – включително подробности за дъщеря им, която посрещнаха на бял свят през 2018 г.

Нека хвърлим поглед назад към хронологията на една голяма любов - връзката на Рейчъл Вайс и Даниел Крейг, представена от In Style.

Пътищата на Рейчъл и Даниел за първи път се пресичат като младежи на по двадесет и няколко години, докато участват в пиесата Les Grandes Horizontales в Националното театрално студио в Лондон. По това време Даниел е женен за бившата си съпруга Фиона Лоудън, докато Рейчъл по-късно се сгодява за филмовия режисьор Дарън Аронофски, от когото има син Хенри.

Вайс и Крейг се срещат отново по време на снимките на трилъра Dream House. След като Вайс отменя годежа си с Аронофски през ноември 2010 г., тя и Крейг започнаха да се срещат и прекарват празниците заедно в британската провинция.

Шест месеца по-късно Вайс и Крейг се женят тайно на церемония в изключително тесен кръг в Ню Йорк с присъствието на само четирима гости - дъщерята на Крейг (Ела), синът на Уайз (Хенри) и двама техни приятели.

Въпреки че са двойка от две години, Рейчъл и Даниел правят официалния си дебют на червения килим чак през януари 2012 г. на премиерата на филма "Мъжете, които мразеха жените" (The Girl With the Dragon Tattoo) в Мадрид.

Вайс споделя защо често не желае да говори за Крейг пред медиите: "Той е просто прекалено известен. Това би било предателство. Трябва да защитавате брака си", обяснява Вайс. "Когато си млад, казваш всичко на приятелките си. Едно от големите удоволствия да не си тийнейджър е, че не е нужно да споделяш всичко. Когато си женен, тази врата се затваря. Публиката си отива и вие сте в собствения си живот."

Въпреки че е била щастливо омъжена в продължение на седем години, Рейчъл разкрива, че преди Даниел никога не е обмисляла да стане нечия съпруга. "Никога не съм мислила, че ще се омъжа“, казва тя пред Evening Standard през 2018 г. "Това не беше моя амбиция. Беше точно обратното. Тогава просто се случи, за щастие, в един по-зрял момент.“

По време на интервю пред "Ню Йорк Таймс“ Вайс разкри, че тя и Даниел очакват първото си дете заедно. Вайс вече е станала майка на син, докато Крейг има дъщеря с бившата си съпруга Фиона. 

"Ще имаме малко човече. Нямаме търпение да посрещнем на бял свят с него или нея. Всичко е такава мистерия“, каза тогава тя, като не криеше вълнението си: "Даниел и аз сме толкова щастливи.“

През септември 2018 г. беше съобщено, че Вайс и Крейг са посрещнали първото си дете заедно - дъщеричка на име Грейс. Няколко месеца след появата на бял свят на момиченцето, Вайс гостува в "Късното шоу със Стивън Колбърт", където разкри, че новороденото изглежда точно като Крейг.

Вайс и Крейг изглеждаха ослепително на вторите годишни награди "Алби" на Фондацията на Клуни за правосъдие – шест години след последната им поява заедно на червения килим като двойка. За тяхното триумфално завръщане под светлината на прожекторите Рейчъл носеше семпла, но зашеметяваща рокля в черно и сребристо, докато Даниел изглеждаше елегантен в тъмносин костюм и слънчеви очила, пише Ladyzone.bg.


Статистика: