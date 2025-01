Супермен стана татко за първи път

© Британският актьор, изиграл Супермен - Хенри Кавил и неговата приятелка Натали Вискузо посрещнаха първото си дете.



Спекулациите за раждането започнаха, когато Daily Mail публикува снимки на двойката, разхождаща се с бебешка количка в Австралия, където Кавил снима игралната версия на "Voltron".



Кавил и Вискузо обявиха връзката си през 2021 г., а през април 2024 г. актьорът потвърди, че очакват дете.



Натали Вискузо е филмов продуцент с участия в проекти като "The LEGO Movie" и "Five Nights at Freddy's".



В момента Кавил работи по няколко филмови проекта, включително "Highlander", "The Rosie Project" и "Enola Holmes 3".



С раждането на първото си дете, двойката навлиза в нова и вълнуваща фаза от живота си, пише "Телеграф".