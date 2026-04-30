Любимият на поколения българи певец Веселин Маринов сподели в откровено интервю за поредица от критични ситуации в живота си, включително тежка катастрофа и животозастрашаваща лекарска грешка. В разговор с влогъра Филип Лазаров в интернет канала "Bri4ka“, изпълнителят разкри непознати детайли от миналото си и плановете си за бъдещия си автопарк, информира Plovdiv24.bg.

Един от най-драматичните моменти за Маринов настъпва през 1989 г., когато претърпява сериозно пътнотранспортно произшествие. Инцидентът се случва само година след раждането на дъщеря му и завършва със счупени ребра и спешна хирургическа интервенция. Преди това, по време на престоя му в Германия, грешка на местен стоматолог го поставя в смъртна опасност. Без панорамна снимка лекарят изважда здрав зъб, което води до тежко възпаление на синусите. Животът на певеца е спасен едва след завръщането му в България от специалистите във Военна болница.

Трудностите за изпълнителя продължават с кражбата на автомобила му по същото време. В този момент неговият германски мениджър му заема 25 000 марки за нова кола – сума, която Маринов успява да възстанови бързо благодарение на натоварения си график и сътрудничеството с композитора Тончо Русев.

Днес Веселин Маринов обмисля да се раздели с традиционните автомобили с двигатели с вътрешно горене. Макар да признава, че обича специфичната миризма на гориво, след тест на модерен хибрид той е останал впечатлен от икономичността му и планира следващата му покупка да бъде именно такава.