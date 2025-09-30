ИЗПРАТИ НОВИНА
Прокуратурата поиска поне 11 години затвор за Диди
Автор: ИА Фокус 17:05
©
Федералните прокурори в Ню Йорк настояват Шон "Диди“ Комбс да бъде осъден на повече от 11 години затвор, предаде Sky News.

След осъждането на хип-хоп магната по обвинения, свързани с проституция, прокурори ностояват Диди да бъде глобен с 500 000 долара, според съдебни документи.

Миналата седмица адвокатите на защитата настояха за 14-месечна присъда. Поради излежаното време, това би му позволило да бъде освободен почти веднага - след ареста му през септември миналата година.

Но на теория той може да бъде изправен на 20 години затвор, след като бъде признат за виновен по две обвинения за транспортиране с цел занимание с проституция. Всяко от обвиненията носи максимална присъда от 10 години.

Съдия Арун Субраманиан, окръжен съдия на САЩ, трябва да произнесе присъдата на Комбс в Манхатън в петък.

По време на процеса срещу него, прокурорите заявиха, че Комбс е принудил две от бившите си приятелки да участват в това, което е описано като "странни срещи“.

Той беше признат за виновен в транспортирането на мъже проститутки през щатските граници, за да участват в тези събития.

И двете жени свидетелстваха, че Комбс ги е нападнал физически и ги е заплашил да им прекрати финансовата подкрепа, ако откажат да участват.

Въпреки че съдебните заседатели смятаха, че Комбс е нарушил закона, използвайки секс работнички, те не установиха, че сексуалните контакти с жените са били без съгласие, както твърдяха прокурорите.

Комбс беше оправдан по по-сериозните обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и рекет.


