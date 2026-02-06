ИЗПРАТИ НОВИНА
Стриптийзьорка поискала 250 000 долара от Епстийн заради секс с принц Андрю
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:21
©
Стриптийзьорка поискала 250 000 долара от Джефри Епстийн, твърдейки, че е извършила "различни сексуални действия" с Андрю Маунтбатън-Уиндзор, показват правни документи.

Неназованата жена твърди, че е била закарана с шофьор на парти през 2006 г. в дома на Епстийн в Палм Бийч, където казва, че е танцувала за мъжете, преди те да я помолят за "тройка". 

Шокиращото твърдение е разкрито от Daily Mail в един от над трите милиона документа, свързани с Епстийн, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ.

Мащабното разкритие отново хвърли светлина върху неудобните връзки на Андрю с Епстийн, заради които той беше лишен от титлите си.

В писмо от 23 март 2011 г. адвокатът на жената твърди, че милиардерът е нарушил устния им договор, като не е платил обещаните 10 000 долара за изпълнение на парти в дома му във Флорида. 

Според писмото тя е била описана като "популярна танцьорка в стриптийз клуб "Рейчъл"" и е била една от няколкото жени, на които се твърди, че е била предложена сума, за да присъстват.

Адвокатът ѝ, Уилям К. Вогелер, пише, че по време на партито клиентката му е наблюдавала други провокативно облечени млади жени, като някои изглеждали "на 14 години". Той заявява, че тя е била насочена към "спалня на горния етаж" и Епстийн я е представил на госта си, тогавашния принц Андрю.

"След това клиентката ми е танцувала за мъжете, събличайки се, докато останала само по сутиен и бикини. Г-н Епстийн и принц Андрю след това казали на клиентката ми, че искат да правят тройка", твърди той. 

"Тя отговорила, че е била наета да танцува, а не да прави секс. Г-н Епстийн казал, че ще ѝ платят по-късно за танците и я убедил да участва в различни сексуални действия. След като мъжете се задоволили, те поканили клиентката ми да пътува с тях до Вирджинските острови. Тя отказала поканата им."

Адвокатът от фирма "Грюнбек и Фогелер", базирана в Южна Калифорния, заявява още, че клиентката му след това е била откарана с шофьор обратно до стриптийз клуба, но е получила само 2000 долара от обещаните 10 000 долара, пише dir.bg.

Имейли между бившите адвокати на Епстийн по-късно описват искането като "изнудване/изнудване". Адвокатът на жената заявява, че тя е отлагала предявяването на исковете си досега, защото "не се гордее с обстоятелствата от онази нощ".


Статистика: