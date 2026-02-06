ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Стриптийзьорка поискала 250 000 долара от Епстийн заради секс с принц Андрю
Неназованата жена твърди, че е била закарана с шофьор на парти през 2006 г. в дома на Епстийн в Палм Бийч, където казва, че е танцувала за мъжете, преди те да я помолят за "тройка".
Шокиращото твърдение е разкрито от Daily Mail в един от над трите милиона документа, свързани с Епстийн, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ.
Мащабното разкритие отново хвърли светлина върху неудобните връзки на Андрю с Епстийн, заради които той беше лишен от титлите си.
В писмо от 23 март 2011 г. адвокатът на жената твърди, че милиардерът е нарушил устния им договор, като не е платил обещаните 10 000 долара за изпълнение на парти в дома му във Флорида.
Според писмото тя е била описана като "популярна танцьорка в стриптийз клуб "Рейчъл"" и е била една от няколкото жени, на които се твърди, че е била предложена сума, за да присъстват.
Адвокатът ѝ, Уилям К. Вогелер, пише, че по време на партито клиентката му е наблюдавала други провокативно облечени млади жени, като някои изглеждали "на 14 години". Той заявява, че тя е била насочена към "спалня на горния етаж" и Епстийн я е представил на госта си, тогавашния принц Андрю.
"След това клиентката ми е танцувала за мъжете, събличайки се, докато останала само по сутиен и бикини. Г-н Епстийн и принц Андрю след това казали на клиентката ми, че искат да правят тройка", твърди той.
"Тя отговорила, че е била наета да танцува, а не да прави секс. Г-н Епстийн казал, че ще ѝ платят по-късно за танците и я убедил да участва в различни сексуални действия. След като мъжете се задоволили, те поканили клиентката ми да пътува с тях до Вирджинските острови. Тя отказала поканата им."
Адвокатът от фирма "Грюнбек и Фогелер", базирана в Южна Калифорния, заявява още, че клиентката му след това е била откарана с шофьор обратно до стриптийз клуба, но е получила само 2000 долара от обещаните 10 000 долара, пише dir.bg.
Имейли между бившите адвокати на Епстийн по-късно описват искането като "изнудване/изнудване". Адвокатът на жената заявява, че тя е отлагала предявяването на исковете си досега, защото "не се гордее с обстоятелствата от онази нощ".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 10
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Първата в попфолка, "майката" на всички, днес става на 59
07:20 / 06.02.2026
Една зодия ще направи грешка, друга ще бъде в особена ситуация, а...
07:10 / 06.02.2026
Голям празник отбелязваме, близо 20 имена черпят на 6 февруари
07:00 / 06.02.2026
Три зодии се събират с бившите си през февруари
23:00 / 05.02.2026
Крум Савов обяви голямо завръщане
22:18 / 05.02.2026
Тя се ражда и умира на 5 февруари, но живее 92 години
19:21 / 05.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
14:44 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS